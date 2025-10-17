ジム向け会員管理システム「Smart Hello」とオーダーメイドサプリメントサーバー「GRANDE」が連携開始。運動×栄養を手軽に実現する新しい運営体制へ

ドリコス株式会社

ドリコス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：竹 康宏）は、クラウド型会員管理システム「Smart Hello（スマートハロー）」を提供する株式会社システム ディ（本社：京都府京都市、代表取締役社長：堂山 遼）とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、Smart Helloを導入しているフィットネスクラブやジムにおいて、当社が開発・提供するオーダーメイドサプリメントサーバー「GRANDE（グランデ）」の利用管理をSmart Hello上で行えるようになります。これにより、ジム運営者は会員情報・課金・オプションサービス（GRANDE）の管理を一元化することが可能となり、施設運営の効率化とユーザー体験の向上を実現します。

連携の背景と目的

当社はこれまで、お客様一人ひとりに最適なサプリメントを提供するオーダーメイドサプリメントサーバーGRANDEを通じ、ジムが提供する付加価値の向上と会員満足度の最大化を支援してまいりました。

一方で、サプリメントオプションの導入・管理における煩雑な事務処理や決済の分断が、現場スタッフや管理者の業務負担になることも課題となっていました。



こうした背景を受け、業界内で1,500施設以上の導入実績を持つSmart Helloと連携することで、次のようなシームレスな運用環境を実現します。



・GRANDEオプション契約・解約の管理をSmart Hello上で完結

・請求・決済をSmart Helloと統合

・会員情報との連携により、利用状況の可視化・分析が可能に

今後の展望

今回のSmart Helloとのシステム連携により、既にSmart Helloを導入しているフィットネス施設において、GRANDEの導入がよりスムーズかつ簡便に行える環境が整いました。これにより、GRANDE未導入の店舗でも、追加の業務負担なくスピーディーにサービス展開できるため、「運動 × 栄養」を軸とした付加価値提供をより多くの現場で実現するきっかけとなることが期待されます。

今後もドリコス株式会社は、Smart Helloとの連携を通じて、ジム運営者の業務効率化とサービス品質の向上を両立させ、より多くのジムユーザーが自然に栄養習慣を身に付けられる環境づくりを支援してまいります。

ドリコス株式会社の会社概要

名称：ドリコス株式会社

本店所在地：東京都文京区湯島3-7-7 オーシャンズファイブ5F

代表取締役：竹 康宏

設立年月：2012年1月

資本金：2億4976万円（2025年7月現在）

事業内容：ヘルスケア領域において、データとハードウェアの掛け合わせにより、いつの間にか健康になる未来を目指す、ヘルスケアオートメーション事業を展開。現在、利用者一人一人に対し不足した栄養素を自動で推算、配合、抽出までワンストップで行うことのできる、世界初のオーダーメイドサプリメントサービスを展開するほか、顧客の持つソリューションにオーダーメイド性を加えて新たな価値創造を行う協業なども積極的に行っている。

コーポレートサイト：https://dricos.jp

GRANDE (グランデ) ：https://grande.fit

株式会社システム ディの会社概要

名称：株式会社システム ディ

本社所在地：京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

代表取締役社長：堂山 遼

創業：1984年8月14日

資本金：4億8426万円

事業内容：大学、公立小中高等学校、自治体、フィットネスクラブ、民間企業などを主な顧客として、自社開発したパッケージソフトやクラウドサービスを提供

コーポレートサイト：https://www.systemd.co.jp/

Smart Hello（スマートハロー）：https://www.systemd.co.jp/smart_hello