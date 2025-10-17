芸能界屈指のアニメ好き！天津飯大郎が“アニメ化”を予言していた作品は？「僕のX遡ってください！」テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season3先行上映会でのアーニャ役・種崎敦美の神対応を明かす

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2025年10月10日（金）夜9時から夜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#63を生放送いたしました。今回はゲストに天津飯大郎を迎え、新作アニメ特集をお届けしました。

今回の『シブアニ』では、テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season3の先行上映会、舞台挨拶に潜入。舞台挨拶にMCとして参加していた天津飯は、本舞台挨拶の裏側について「写真撮影の際、少し外れたところにいたら、種崎敦美さんが『天津飯さんもフォージャー家ですよ』と言ってくれた」と語りました。さらに“フォージャー家”スペシャルメッセージも到着。シーズン3の見どころについてアーニャ・フォージャー役の種崎敦美は「全キャラクターにスポットが当たるところ」、ヨル・フォージャー役の早見沙織は「結構緩急がすごくないですか？ギャグとシリアスの差もすごいし」と語ると、ロイド・フォージャー役の江口拓也が「だからこそ胸にじんわり響いてくるような…フォージャー家愛おしいなと感じました」とコメント。そして、ボンド・フォージャー役の松田健一郎は「深みがますっていうシーズ3かな」と語ります。さらに、早見は「我が弟（ユーリ・ブライア）が活躍するシーンがあるのでユーリに注目してください」、種崎も「それでいうと私も推しキャラ見て欲しいなって。ヘンリー・ヘンダーソン先生のいい回があるんですよ…」と『SPY×FAMILY』Season3の見どころを口にしました。

TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は、「ABEMA」にて毎週土曜日夜11時30分より放送中です。Season 3の放送期間中はずっと、Season 1からSeason 3最新話まで全話を無料でお楽しみいただけます。

さらに番組では、今週の注目アニメトピック！と題し、気になるアニメニュースを紹介。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』興行収入43億円突破のニュースにハライチ・岩井は、「日本のアニメであんなにビル壊したり、街をガチャガチャやるってないじゃないですか、あれはチェンソーマンらしさなのかも」と語り、天津は「切なくなった、あんまり言えないんだけど…見終わって家ついてテレビつけたらサザエさんがやっていて『こうはなれんかったかね…』って思っちゃったりするのよ」と独特な表現で本作を評しました。

さらに『友達の妹が俺にだけウザい』初回放送について、岩井は「いいラブコメでした。チェンソーマンが高校生の頃の願望を詰め込んだものだとしたら、中学生の頃の願望を詰め込んだのがこれ。リアルではないんだけどアニメにはこうあってほしい」と語ります。

続いて『これ描いて死ね』アニメ化のニュースに天津は、「１巻が出た時点でアニメ化する、何かの賞をとるって言い続けていました、僕のX遡ってください！証拠は残ってます」と口にし、スタジオを笑わせました。

ほかにも、2026年にアニメ化が決定した『天幕のジャードゥーガル』をご紹介するなど盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#63は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次回は休止回となり、10月24日（金）夜9時より放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#64は、絶体絶命でんぢゃらすじーさんの曽山一寿先生を深掘りするほか、新作アニメ情報をお届けします。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#63

放送日：2025年 10月10日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p63

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

マンスリーアシスタント：徳井青空

マンスリーゲスト：仲村宗悟

ゲスト：天津飯大郎

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：angela「angela体操」

画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。