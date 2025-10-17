ME-Qの新商品！1個から作れるカラフルなオリジナルニットバッグが登場！（2025/10/17）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズのプリントサービスを提供するブランドとして、多彩なカスタマイズ商品を展開しています。

この度、新たに「オリジナルニットバッグ」の販売を開始しました。

オリジナルニットバッグは、柔らかく伸縮性のあるポリエステル素材を使用し、オールシーズン快適に使えるのが特長です。軽量ながらも収納力が高く、文房具やスマホ、ミニPCなどもすっきり入る大容量設計。ちょっとしたおでかけや通勤・通学にも最適です。

カラーバリエーションも豊富で、レッド・ブラック・ピンク・パープル・グリーン・オレンジ・オフホワイト・ローズレッドなど、コーデに合わせて選べる全8色を展開。推し活やプレゼントにもぴったりなカラフルで個性的なデザインが魅力です。

1個から簡単にオーダー可能なため、特別なイベントや記念品、オリジナルブランド立ち上げの第一歩としてもおすすめです。

この機会にぜひ、自分だけのオリジナルニットバッグをお楽しみください。

【商品の特徴】

◆ 1個から注文OK！少量でも気軽に作れる

イベントやプレゼント用など、1個から手軽にオーダー可能。大ロット注文も対応しており、個人でも法人でも使いやすいサービスです。

◆ 伸縮性のあるポリエステル素材で使いやすい

柔らかくて丈夫なポリエステル素材を採用。伸縮性があるため、荷物が多い日でも安心して使えます。

◆ オールシーズン対応の快適素材

春夏は軽やかに、秋冬はニットの温かみを感じられるオールシーズン対応素材。どんな季節でも活躍する万能バッグです。

◆ コンパクトなのに大容量！

見た目は小ぶりながら、文房具やスマホ、ミニPCまでしっかり収納可能。日常使いにも便利なサイズ感です。

◆ 推し色が見つかる！豊富なカラーバリエーション

レッド・ピンク・グリーン・オフホワイトなど8色展開。推し色バッグとしても人気で、ファッションのアクセントにも最適です。

◆ ファッションを格上げする可愛いデザイン

丸みのあるシルエットと手作り感のある温もりが魅力。コーディネートに取り入れるだけでおしゃれ度がアップします。

この新サービスを利用して、あなただけのオリジナルニットバッグを作ってみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/