田崎さくらが、“美術館めぐり” の魅力に迫る！美術館は、決して敷居は高くない！

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。10月13日（月）の放送には、番組パートナーを務める文筆・情報キュレーターの佐々木俊尚、ゲストに美術ライターの浦島茂世が出演。「美術品の魅力」や「美術館の楽しみ方」について話した。

様々なメディアを通じて「美術品の魅力」や「美術館の楽しみ方」を伝えている美術ライターの浦島と、大人の趣味として「美術館めぐり」に関心のある田崎。「美術館は敷居が高いイメージがあるんですよね……」と漏らす田崎に、浦島は「どうしても美術館に行くとなると、理解しなくてはいけない、感動しなければいけないという思い込みがあるんだと思います」と返答。続けて「例えば、イチローでも4割は打てないように、美術館の作品も3割を素敵だと感じられれば充分。100枚に1枚、自分にとってのホームランのような作品があれば大当たりです。もっと気楽に美術館に出掛けて欲しいですね」

と話した。これを受けて、番組パートナーの佐々木は「特に現代の作品は理解をするのが難しい。以前出掛けた展覧会で、複雑な形の器を観ていた女性が『洗うのが大変そう』という感想をもらしていました。そういう感覚でも良いのではと思います」と、気楽に楽しむためのアドバイスを加えた。

幼い頃から母親に連れられて美術館に出掛けていたという浦島。田崎から「浦島さんの考える美術館の魅力とは何ですか」と聞かれると、「美しい空間に浸れることです。作品はもちろん、建物も庭も美しく整備されていて、美術のテーマパークのような魅力があります。美術館によっては、ミュージアムショップやカフェなども併設されているので、より一層楽しめると思います」と答えた。また「いろいろな人の頭の中を覗けるのも魅力の１つです。例えば、現代美術の場合、複雑な作品も多いのですが、『同じ世の中を生きているのに、この作家には世の中がこんな風に見えているんだ』と思うと、頭の中を覗けたような感覚があって、より美術の世界を楽しめると思います」と、美術品の楽しみ方についても説明した。

最後に田崎から「美術館を楽しむなら１人の方がいいですか」と質問されると、浦島は「友達と出掛けると、作品を観るペースなど、相手に合わせるために気を遣う場合もあるので、もしかしたら１人で行く方が気楽かもしれませんね」と回答。それを受けて田崎は「私も先日１人で美術館に出掛けたんですが、１人の方が自分のペースで作品を観られますし、没入感もあって良かったです」と自身の体験を振り返った。

次回、10月27日（月）放送にも、文筆家で情報キュレーターの佐々木俊尚と、美術ライターの浦島茂世が出演予定。radikoのタイムフリー機能を使えば1週間後まで聴取可能なので、ぜひチェックしてほしい

