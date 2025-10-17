日本の文化を世界に発信する多言語対応イベント『EAT JAPAN！』を初開催

EAT JAPAN ! 実行委員会

EAT JAPAN！運営局（以下、「EAT JAPAN！」と表記）は、日本の食文化を世界に発信する体験型フェスティバル『EAT JAPAN！~Nippon Taste Festival~』を、2025年11月8日（土）・9日（日）にTAKANAWA GATEWAY CITYにて初開催します。第1回となる今回は「農業」をテーマに、日本全国の農家からこだわりの農作物が集結します。約3万人の来場者を見込む本イベントは、5言語に対応した多文化サポート体制を整え、食を通じて言葉の壁を越えた新しい国際交流の場を創出します。

『EAT JAPAN！』が目指す、新しい国際交流のカタチとは？

日本の食・ファッション・伝統文化・アニメ/漫画などの幅広い文化を“まるごと”世界に届けることを目的とした、新しい体験型フェスティバル『EAT JAPAN！』。

本イベントは、訪日外国人が日本の魅力を五感で体験し、地域との交流を楽しむことができる“クールジャパン総合体験フェス”です。

訪日外国人の数は、2024年に過去最高の3,687万人を記録し（※1）、2025年もさらなる増加が見込まれています。

旅行者の多くが「日本食」「伝統文化」「人とのふれあい」に強い関心を持っている一方で、「言語の壁」や「案内表示のわかりにくさ」などが、旅行中の課題として根強く残っています（※2）。



本イベントは、この「言語の壁」を乗り越えるため、2024年訪日客数のTOP10のうち9カ国・地域の主要言語に対応した5言語（英語、韓国語、中国語、フランス語、スペイン語）のサポート体制を構築します。これにより、インバウンドの主要市場だけでなく、増加傾向にある欧米からの来場者にも質の高い体験を提供し、日本の文化や暮らしの価値に改めて気づく体験の機会を創出します。

同時に、地方では人口減少や担い手不足が深刻化しており、一次産業や地域文化の持続には、新たな一歩が求められています。インバウンドは今や都市部だけの話題ではなく、地域経済を支える“現実的な選択肢”として注目されており、観光庁も「地方への誘客」を重点施策として掲げています。

『EAT JAPAN！』は、地域で活動する方々が海外市場や訪日外国人と接点を持つ「きっかけ」の場として、日本の文化や暮らしの価値に改めて気づく体験の機会にしていきます。

第1回テーマは「農業」。なぜ農家なのか？

訪日外国人が日本での旅行に最も期待している体験のひとつが「日本食」です。実際に、旅行中の満足度も非常に高く、日本の食文化はインバウンド市場の最大の魅力となっています（※3）。

しかし、その食を支える日本の農業には、高齢化や人手不足といった構造的な課題があります。また、多くの農家は海外との接点が限られており、インバウンドへの対応はまだ十分に取り組めていない状況です。

こうした背景を受け、今回の第1回開催ではテーマを「農業」とし、日本の農家と世界を繋ぐ、新しい機会を創出します。

流通を挟まずに農家が直接消費者に農産物の魅力を伝えられる場を創出し、世界中の来場者と農家がふれあうことで、日本の食文化とその背景にある「人」や「想い」を五感で体験できるイベントを目指します。

日本国内の来場者にとっても、普段は産地でしか味わえないこだわりの農産物を、東京で直接手に取ることのできる貴重な機会となります。

また、本イベントでは、地方経済や一次産業の未来を担う若い世代にも焦点を当てます。当日は大学生がボランティアスタッフとしてイベント参画予定です。日本の学生が、このイベントを通じて「地域から世界へ」繋がるという実感を得ることで、自国の文化の価値を改めて認識するきっかけとなることを目指します。

イベントの特徴・強み- 生産者と直接つながる「五感で楽しむ」体験全国からの出店農家が集結し、こだわりの農家が集結。青果の特徴や生産者の想いを直接聞くことができる出店ブースやキッチンカーを出展します。- TAKANAWA GATEWAY CITYが、日本各地の「玄関口」に来場者3万人規模を想定した、都市型×地域連携イベントです。新たな商業施設もオープンしたTAKANAWA GATEWAY CITYという立地を最大限に活かし、日本各地の生産者と国内外を繋ぐ新しい交流の場を創出します。- インバウンド主要市場を網羅する5言語対応体制訪日客数の約80%を占めるTOP10カ国（韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、オーストラリア、シンガポール、フィリピン、マレーシアなど）の主要言語に対応したサポート体制を整えています。さらに、TOP20に位置するフランス語とスペイン語にも対応することで、幅広い来場者層に質の高い体験を提供します。※4- 農家・学生・若手社会人が共創する「多層型フェス」地域農業の活性化や一次産業の担い手不足といった社会課題を解決の糸口となるような多様なステークホルダーが共創する場となります。イベント概要

EAT JAPAN！

開催日時 2025年11月8日（土）12:00~19:00・9日（日）11:00~18:00

開催場所 TAKANAWA GATEWAY CITY / 高輪辻広場 / 泉岳寺辻広場

主催 EAT JAPAN！実行委員会

第1回テーマ 農業と食文化

特設ページ https://eatjapan.jp/#eat-japan

--

※1 日本政府観光局（JNTO）「2024年 訪日外客数」

※2 観光庁「訪日外国人旅行者の消費動向調査」（2023年調査）

※3 観光庁2024 年 年次報告書『訪日外国人の消費動向-インバウンド消費動向調査結果及び分析-』

※4 日本政府観光局(JNTO) 2024年 訪日外客数(総数)