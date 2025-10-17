アイティアクセスが次世代車載アプリケーション実行基盤「AppSupport」を開発・提供するSEAFARIX社に出資「AppSupport」をオートモーティブワールド名古屋で初公開

アイティアクセス株式会社

アイティアクセス株式会社（イノテックグループ、本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：高橋 尚、以下「アイティアクセス」）は、次世代車載アプリケーション実行基盤「AppSupport」及びコネクテッドカー向けのAI技術を開発・提供するフィンランドのスタートアップ企業 SEAFARIX社 に対し、出資を実施したことをお知らせいたします。

SEAFARIX社が開発するAppSupportは、Linuxベースの車載システム上でネイティブなAndroidアプリケーションを実行可能とするソリューションであり、次世代のソフトウェア定義車両（SDV：Software Defined Vehicle）における重要な構成要素として、MercedesBenzで採用されて、市場投入されており、その他にも欧州やアジア・日本など世界中のカーメーカーおよびナビメーカーでの導入検討が進んでいます。

本出資により、アイティアクセスはSEAFARIX社との戦略的パートナーシップを一層強化し、日本を中心としたアジア地域におけるAppSupportの展開を加速してまいります。

また、アイティアクセスはSEAFARIX社と2025年10月29日（水）～31日（金）に開催される「オートモーティブ ワールド［名古屋］」 に出展し、AppSupportの実機デモンストレーションを展示いたします。会場では、Linux上でAndroidアプリが動作する様子や、OTA対応・セキュリティ設計・DRM対応など、車載ソフトウェアに求められる高度な要件を満たすAppSupportの実力をご体感いただくことができますので是非ご来場ください。

＜出展概要＞

- 展示会名：オートモーティブワールド名古屋- 開催日時：2025年10月29日（水）～31日（金）- 会場：ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）- ブース番号：N8-9- 出展内容：AppSupportの実機デモ、技術解説、導入事例紹介、アプリストアと組み合わせた実機デモ、Zephyr(R)(ゼファー)OSの開発支援サービス紹介、CRA、RED-DA等欧州サイバーセキュリティ認証取得支援サービス紹介ほか

【AppSupportで実現可能なIVIイメージ】

【SEAFARIX社について】

SEAFARIX社は、Nokia社でMEEGOを開発していたOSに関する幅広い専門知識を持ったメンバーを中心に2011年に設立したJolla社から2023年に車載部門が独立して設立された会社です。

主力製品のAppSupportは多くのスマートフォンや車載IVIシステムに採用されています。さらに、個人のデータとアプリを会話型AIでつなぐ、プライバシー重視の次世代AIアシスタントなどカーメーカーに新たな付加価値を提供できるAI技術の開発にも取り組んでいます。

詳細：https://seafarix.com/

【アイティアクセス株式会社について】

アイティアクセスは、イノテック株式会社以下「イノテック」（東証プライム：9880）の子会社です。2000年4月にさまざまな機器がネットワークにつながり、社会にイノベーションをもたらすIoT時代の到来を見越して、イノテックと株式会社ACCESSからの出資により設立され、”商社×SI”の機能を持つユニークなソフトウェアベンダーとして、スタートしました。国内外の先端優良ソフトウェアを見つけ、デジタル家電・移動体通信・産業・OA マーケットを中心に各種組込み機器向けソフトウェア（RTOS、ミドルウェア）販売およびサポートを中心に、ターゲットへの移植やアプリケーションの受託開発など、組込みに関わる広範囲なエンジニアリング・サービスを行っています。

詳細：https://www.itaccess.co.jp/

※文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【プレスリリースに関するお問い合せ先】

アイティアクセス株式会社 CS事業部（担当者：浦添 為一）

TEL：045-474-9095 FAX：045-474-8823 E-mail：info@itaccess.co.jp