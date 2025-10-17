「はいむるぶし」日本最南端のアイランドビーチリゾート 沖縄・小浜島の大自然の中でココロとカラダに向き合う新プログラム 2025年11月1日（土）より提供開始

株式会社はいむるぶし

日本最南端のアイランドビーチリゾート 「はいむるぶし」（ 所在地：沖縄県八重山郡竹富町小浜島2930、 総支配人：山口直宏 ）は、 2025年11月1日（土）より、秋冬シーズンにおすすめのエクスペリエンスと、１日３組限定３日間のウェルネスパッケージを提供いたします。

クワイエットプール

はいむるぶしが位置する小浜島は、日本最大のサンゴ礁海域「石西礁湖（せきせいしょうこ）」に囲まれ、日本初の星空保護区にも選ばれている西表石垣国立公園内にあり、わずか2キロメートルの位置に世界自然遺産に選ばれている西表島がある、多様な動植物が生息する自然豊かな場所です。

豊かな自然に触れるアクティビティに加え、リゾートホテルが提供する多彩な食事メニューやスパトリートメントの体験により、“大自然の中でココロとカラダに向き合う時間”をご提供いたします。

日常から遠く離れた、唯一無二とも言える沖縄の離島リゾートで、“何をしても幸せ、何もしなくても幸せ”な時間を過ごす中で、日々の疲れを癒しパワーをチャージして日常に戻っていただきたい、その思いを込めたおすすめのパッケージプランをご用意しています。各種エクスペリエンスは個別に参加することも可能です。

１．秋冬シーズンにおすすめのエクスペリエンス

冬でも暖かい、八重山諸島では、マリンアクティビティだけではない、秋冬の魅力を多数ご用意しています。ゆっくりと流れる時間の中で、非日常の体験をお楽しみください。各種エクスペリエンスは公式ホームページよりご予約いただけます。

（１）秋冬だからこそ楽しめるアクティビティ

2025年8月に誕生したクワイエットプールは、冬季はホットプールとして運営いたします。さらにクワイエットプールを活用した新たなアクティビティとして、プールに浮かびながらクリスタルボウルの倍音を浴びる「ナイトフローティングサウンドバス」を開始いたします。星空の下で、波の音を遠くに聞きながら、クリスタルボウルの音色と残響に包まれて、深いリラクゼーションを体験できます。クワイエットプールのあるはいむるぶしビーチでは、水平線近くに南十字星を見ることもできます。

夜間のクワイエットプールとサウナを貸切できる人気のプランも継続いたします。二人だけの特別な時間を過ごしたり、お仲間とワイワイと過ごしたり、自分たちだけの贅沢な時間をお過ごしいただけます。

日中は小浜島の原風景に囲まれて、大地や植物に触れるアクティビティもおすすめ。リニューアル後新たに、小浜島の特産品であるサトウキビの収穫とジュース絞りを行い、お茶を飲みながらゆんたく（※）を体験できるプランや、島内のマングローブ林を探検するツアーをご用意しています。※ゆんたくとは、沖縄の方言でおしゃべり、雑談、交流の場などを意味します。

クワイエットプールで行う「ナイトフローティングサウンドバス」水平線近くに見える南十字星（ガイドラインを記載）プライベートクワイエットプール＆サウナ（1.5時間貸切プラン）小浜島の特産品サトウキビ収穫ゆんたく体験小浜島マングローブ探検ツアー

（２）ココロとカラダに優しい食事メニュー

糖質・脂質をおさえ植物性原料を主としたメニューや古来より沖縄地方で食されてきた郷土料理にインスピレーションをうけたメニューなど、The Steak &Grillでは美味しく目にも鮮やかなウェルネス・プリフィクスコース料理をスタートいたします。日中、スパやサウナ、アクティビティでリフレッシュした後は、ココロとカラダに優しい食材と調理法で仕上げた美食のコース料理をお楽しみください。

沖縄近海鮮魚のカルパッチョ仕立て マイヤーレモンのジェスト琉球魚介とアーサーのアクアパッツァ

The Steak & Grill ウェルネス・プリフィクスコース ４品（前菜・スープ・メイン・デザート）

お一人様16,000円（税込）

（３）フリーコンテンツ

はいむるぶしでは、ご滞在中に無料で体験できるコンテンツをご用意しています。

ライブラリーラウンジでは、敷地内に自生する月桃などのハーブとスパのトリートメントにも使用しているFROMOのエッセンシャルオイルを使ったバスソルト作りのコーナーを新たに設け、客室のお風呂でもリラックスしたバスタイムをお過ごしいただけます。

一年を通して人気のモーニングヨガ（事前予約制）や、西表島に沈む夕陽や星空を眺めながら入るPublic View Bath（展望大浴場）、水牛やヤギ、リクガメと触れ合える動物ふれあい広場もご利用いただけます。

Public View Bath（展望大浴場）水牛池

２．１日３組限定 3 days秋冬ウェルネスパッケージ

秋冬におすすめのエクスペリエンスと、特別なお食事をパッケージにした３日間のウェルネスパッケージを販売いたします。

ビーチを目の前にリラクゼーションを体験できるスパトリートメントと、秋冬シーズンだけのホットプールを使用したナイトフローティングサウンドバスのエクスペリエンスで癒しのひとときをお過ごしください。

１日目の夕食はThe Buffetにて本パッケージプランをご利用のお客様に特別にご用意する発酵料理を一品テーブルサーブいたします。２日目の夕食はThe Steak & Grillにてウェルネス・プリフィクスコースをご用意しています。ご出発日の３日目の朝食はウェルネスピクニックブレックファストで、客室や敷地内の芝生エリアなどお好きな場所でご朝食をお楽しみください。

【販売開始】2025年10月20日（月）より

【宿泊日】 2025年11月1日から2026年2月28日まで

【料 金】１名あたり 50,000円（税込）

※別途2泊3日以上の朝食付きプランをご予約ください。

【メニュー】

本プログラムには、以下の内容が含まれます。

・食事 夕食 2回

（1回目The Buffet、2回目The Steak & Grillにてウェルネス・プリフィクスコース）

・The Spa トリートメント60分 1回

・Experience フローティングサウンドバス

（荒天時は室内でナイトキャンドルサウンドバス）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91059/table/29_1_723bd6aaa044be31b4ba47ff2e109aa0.jpg?v=202510180327 ]

【予約方法】

ご予約はオンラインで承っております。チェックイン日の14日前までにご予約ください。

オンラインでのご予約

https://haimurubushi.book.ntmg.com/top/products/392ff827-fbee-513a-80bd-83d7808a6196?lng=ja

お問い合わせ

0980-85-3116（10:00～17:00）

※お申込みいただきましたら、空き状況を確認しましてご連絡いたします。

一部のアクティビティには、同意事項がございますので、事前にシステム上でご承諾いただく必要があります。

※宿泊は含まれておりませんので、別途１泊朝食付きのプランをご予約ください。

※本リトリートパッケージのみの参加はご遠慮いただいております。

※18歳未満のお客様はご利用いただけません。

The Buffet 特別な一皿 「琉球魚昆布締め氷器盛り 自家製ひしお絞り醤油」The Steak & Grill ウェルネス・プリフィクスコース ウェルカムドリンクイメージウェルネスピクニックブレックファスト客室のテラスなどで朝食を楽しむのもおすすめですモーニングヨガThe Spa カップルルーム

※ すべての画像はイメージです。実際に提供するものとは異なる場合がございます。

※ メニュー内容や提供期間、時間、料金は予告なく変更となる場合がございます。

「はいむるぶし」について

はいむるぶしは、沖縄本島から南西へ400kmの八重山諸島中心、小浜島で1979年に開業以来、日本初の星空保護区に認定された西表石垣国立公園の自然とマリンアクティビティを満喫できるホテルとして、多くのお客様にご愛顧いただいて参りました。「はいむるぶし」は南に群れる星「南十字星」を意味する八重山地方の言葉で、当ホテル敷地内からは冬から初夏にかけて観測することができます。当ホテルは2025年7月15日にリニューアルオープンいたしました。西表石垣国立公園内の豊かな自然と北半球最大級のサンゴ礁に囲まれた約1.9kmの海岸線に面した立地を最大限に生かし、八重山の海とサンセットを堪能できる2つの絶景プールと、ウェルネスリゾートライフを満喫できるサウナ棟・スパ棟を新設。ロビーやレストラン、一部客室も大幅に改修し、食事・アクティビティ等もより充実しております。リニューアルでは、沖縄離島初となるビーチの波打ち際に近接した「Main Pool」、大人専用「Quiet Pool」やウェルネスエリアが誕生。レストランは八重山の自然や食材を活かした形態に刷新され、一部客室は40平方メートル のプライベートガーデン体験が楽しめる「ガーデンテラス・プレミアムルーム」に改装されました。自然豊かな敷地内や世界自然遺産の西表島等を満喫できる唯一無二のエクスペリエンスを提供しております。