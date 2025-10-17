¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹¤Ë¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®À¾¹¶³¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ß·Í§ºî¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Asian Bridge¤¬¹Ô¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢Bank»ö¶È¤ò¤è¤ê²ÃÂ®Åª¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬Ê¿Åù¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹¼Ò¤Ë¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ö&¥Ôー¥¹¼Ò¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»¡¢¹ñÌ±Áí³ô¼ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°Åê»ñ²È¤òÁý¤ä¤·¡¢ÆüËÜ¹ñ·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸³«¤¹¤ë»ö¶È¤Ï¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢»ö¶È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹¼Ò¤Î»ý¤Ä¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÈÃÎ¸«¡¢»ö¶ÈÅ¸³«ÎÏ¤È¡¢Asian Bridge¤Î»ý¤Ä³«È¯ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ø¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Bank
³Æ¥µー¥Ó¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È¤´¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢SNS¥Õ¥í¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈOS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡ÖBank¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎBank¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÆÃ²½·¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖSportsBank (https://sports.banklives.com/)¡×¡¢ÃÏ°è¼«¼£ÂÎÆÃ²½·¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖLocalBank (https://asianbridge.co.jp/localbank/)¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ôー¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ß· Í§ºî
¢£³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3ÃúÌÜ1-15
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®À¾ ¹¶³
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸»Ù±ç»ö¶È
¼çÍ×¥×¥í¥À¥¯¥È¡§LocalBank¡ÊÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡¢SportsBank¡Ê¥¹¥Ýー¥ÄÆÃ²½·¿SNS¡Ë
URL¡§https://asianbridge.co.jp/
¢£¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge
¤ªÌä¹ç¤»Áë¸ý¡§https://asianbridge.co.jp/contact/