10/23（木）開催！僕と私と株式会社代表・今瀧健登「アドテック東京2025」にて“心が動く広告”をテーマに登壇決定！

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・マーケティングを行う『僕と私と株式会社』代表・今瀧健登は、2025年10月23日（木）にComexposium Japan株式会社が主催する国際マーケティングカンファレンス「アドテック東京2025」にて、登壇セッションを行うことをお知らせいたします。

「アドテック東京2025」について

イベント公式サイトはこちら :https://adtech-tokyo.com/ja/

「アドテック東京」は、広告・マーケティング業界を俯瞰できる、国内外より1万4,000名以上が参加するアジア最大級のマーケティングカンファレンスです。広告主、エージェンシー、ソリューションプロバイダー、メディアなど、各ジャンルのマーケターが集まり、トークセッションを行います。

アドテクノロジーにとどまらず、あらゆるテクノロジーが企業のマーケティングマネジメントにかかわるようになるなかで、最先端の情報を届けていくイベントです。

日本では2009年に初開催し、今年で第17回目を迎える本イベント。今年は約250名のスピーカーが「ブランドとマーケティング」「メディアとコンテンツ」「データとテクノロジー」など、約60テーマに沿ってディスカッションします。

そんな「アドテック東京2025」の公式スピーカーとして、僕と私と株式会社代表・今瀧健登の登壇が決定！ モデレーターに株式会社サイバーエージェント 羽片 一人さんを迎え、X Corp. Japan 株式会社 山岸ななえさん、カンロ株式会社 内山 妙子さんとともに、「最適化しすぎた広告は人を動かせるのか」をテーマにトークセッションを行います。

「アドテック東京2025」開催概要

セッション詳細はこちら :https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=BM-4_year2025

・開催日：2025年10月22日(水)～24日(金)

※22日(水)はWorkshopのみの開催。展示会場、各種セッションは23日(木)から

・場所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン および後日アーカイブ配信

・来場者：約1万5000人（リアル、アーカイブ配信含む）

・公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja/

トークセッション「最適化しすぎた広告は人を動かせるのか」概要

効率を追い求めた先に、本当に「心が動く広告」は存在するのか。広告のクリエイティブとメディア運用が高度に分業化された今、最適化では測れない“情緒”“共感”“想像”の力に再び注目が集まっている。感情を動かす広告の条件を、多角的に再考する。

・セッション：BM-4「最適化しすぎた広告は人を動かせるのか」

・開催日時：2025年10月23日(木)16:45-17:35

・場所：東京ミッドタウン・カンファレンスRoom9(https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/conference/room9/)

・詳細ページ：https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=BM-4_year2025

登壇者経歴

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

SNSネイティブ世代（Z世代）への企画・デジタルマーケティングを専門とするZ世代の企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)︎」を提唱し、さまざまな企業・行政とタッグを組んでワンストップ・プロモーションを展開するヒットメーカー。著書に『エモ消費』『Z世代マーケティング見るだけノート』など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com