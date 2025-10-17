東急歌舞伎町タワーがハロウィーンイベントを開催！今年はヴーヴ・クリコ イエローラベルとコラボ「Veuve Clicquot Yelloween in TOKYU KABUKICHO TOWER 」

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワー（以下、本施設）は、2025年10月20日（月）より「Veuve Clicquot Yelloween in TOKYU KABUKICHO TOWER」（以下、本イベント）を開催します。

本施設は、多様な人々、カルチャーが交差する新宿・歌舞伎町を舞台に、“好きを極める”をコンセプトに掲げ、国内外問わずお客さまにお楽しみいただけるよう、音楽や映画、アニメ、スポーツから日本のお祭りまで、さまざまなジャンルのエンターテインメントコンテンツを提供してまいりました。

今回は、本施設の飲食店舗をはじめ、エンタメ施設を含む計6店舗にて、ヴーヴ・クリコ イエローラベルとのハロウィーンコラボ施策が決定。食事とヴーヴ・クリコ イエローラベルが楽しめる企画のほか、館内装飾、期間限定イベントでハロウィーンを盛り上げます。

〈コラボイベント概要〉

開催場所：東急歌舞伎町タワー

開催日時：10月20日（月）～10月31日（金）

■期間限定装飾

実施場所：東急歌舞伎町タワー2階メインエントランス、カブキHall～歌舞伎横丁～、

9階１０９シネマズプレミアム新宿、地下１階ZEROTOKYO

※5階 X PLACEのみ10月31日のみ

■コラボ実施店舗

地下１階～4階ZEROTOKYO、1階和牛特区、2階カブキHall～歌舞伎横丁～、3階namco TOKYO、5階X PLACE、9階～10階１０９シネマズプレミアム新宿

東急歌舞伎町タワーを“クリコイエロー”でジャック！

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うシャンパ

ーニュメゾン ヴーヴ・クリコは、太陽のように輝くイエローカラーに象徴されるフラッグシッ

プシャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」を楽しむ、大人のためのス

タイリッシュで遊び心あふれるハロウィンイベント「Veuve Clicquot Yelloween（ヴーヴ・クリ

コ イエローウィーン）」を今年も開催いたします。

都会のハロウィーンを知的かつスタイリッシュに楽しむ恒例イベントとなった

「Yelloween」。夏の終わりとともに秋の収穫を祝い、悪霊を追い払うためのお祭りを起源とし

て2000 年以上も前に誕生したハロウィーンと、太陽のようなイエローカラーに象徴されるヴー

ヴ・クリコが出会い生まれた「Yelloween」。活気溢れる祝祭を毎年のユニークなテーマで演出

し、「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」とともに大人が楽しめるハロウィーンイベ

ントとしてお届けします。

東急歌舞伎町タワーのジャックでは、タワー大型ビジョンで屋外広告を展開するほか、地下

に広がる大型ナイトエンターテインメント施設 ZEROTOKYO では、特別演出による

「Yelloween」ビジュアルを展開し、街の中心で非日常の世界を演出します。館内では1 階から

高層階まで多彩なレストラン・バーで「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」をグラ

スやボトルで提供します。また、全国のホテルやレストラン、バーでのコラボレーションも実

施。ヴーヴ・クリコをミステリアスでユーモアあふれるYelloween の装飾に包まれた空間でお

楽しみいただけます。ハロウィーンシーズンをスタイリッシュでエキサイティングに演出する

「Veuve Clicquot Yelloween」を、今年も楽しんでみてはいかがでしょうか。

■期間限定装飾

今年のテーマは、“ソレール・エクリプス（日食）”。ヴーヴ・クリコのブランドカラー“イエ

ロー”を象徴する太陽をメインのモチーフに、ハロウィーンの夜の闇と「ヴーヴ・クリコ イエロ

ーラベル ブリュット」の輝きが織りなす、ミステリアスな世界観を表現します。

※画像はイメージです。

■コラボ実施店舗

●和牛特区

＜販売価格＞

グラス：1,500円

ボトル：9,900円

●カブキhall～歌舞伎横丁～

＜販売価格＞

グラス：1,500円

ボトル：16,499円

●namco TOKYO

＜販売価格＞

グラス：1,500円

●X PLACE ※10/30~31のみの展開

＜販売価格＞

グラス：1,500円

ボトル：22,000円(SHARIではグラスのみの提供)

＜イベント情報＞

MIDNIGHT SMOKE PARTY 2025

https://chillhalloween.my.canva.site/

※本イベントでは氷を入れて楽しむリッチオンアイスも提供予定

●１０９シネマズプレミアム新宿

＜販売価格＞

グラス：1,500円

●ZEROTOKYO

＜販売価格＞

グラス：1,500円

ボトル：24,000円

ミモザ：1,000円(B2 R BARのみでの販売)

＜イベント情報＞

CRAZY PARTY NIGHT

ZEROTOKYO HALLOWEENにきゃりーぱみゅぱみゅが降臨！

ジャパニーズカルチャーとダンスミュージックが交差する“CRAZY PARTY NIGHT”

特別な一夜になること間違いなし！

2025.10.31(金) ZEROTOKYO HALLOWEEN “CRAZY PARTY NIGHT”

@ZEROTOKYO

OPEN/START 8PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-halloween-1031/

DOOR：\4,000-

GOLD PASS：\7,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

HAPPY HOUR：\2,000(1D別)-（※当日販売のみ。22時迄のご入場）

全身仮装割：\2,000(1D別)-（※当日販売のみ。ZEROTOKYOスタッフが判断いたします）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/zerotokyo-halloween-1031

【GOLD PASS特典】

１.最前列エリア入場可(きゃりーぱみゅぱみゅ出演終了まで)

２.B3 Z LOUNGE入場可

３.最優先入場

【LINE UP】

きゃりーぱみゅぱみゅ and more!

■その他イベント

ゾンビが潜む新宿ダンジョンが、コワオモロイ！走って！逃げて！叫んで！宝石を手に入れろ！「ダンスパホラーナイト」開催決定

東急歌舞伎町タワー４階の体感型アトラクション施設THE TOKYO MATRIX生身で遊ぶアクションRPG 『ダンジョン∞スパイラル』にてハロウィンイベント「ダンスパホラーナイト」を10月25日(土)、

10月26日(日)、10月31日(金)の3日間限定で開催！

クエストの攻略をしながら宝探しに挑み、ゾンビの襲撃から逃れながら3種類の宝石を集めるスリル満点の絶叫必至イベント。――ハロウィンの3日間、ダンジョンは“恐怖の迷宮”へと変貌いたします。

なおゾンビアクターは、様々なホラー系イベントでご実績を持つ「株式会社怖がらせ隊」のご協力のもと実施いたします。

参加者は通常のクエストを攻略しながら、宝箱に眠る宝石を探しに行きますが、その前には宝箱を守るゾンビが立ちはだかります。

ゾンビの襲撃をかわしつつ、3種類の宝石を集めた参加者にはオリジナルステッカーをプレゼント！

走って、逃げて、叫んで――恐怖を乗り越え、仲間と力を合わせて宝石を掴み取れ！

＜開催日時＞

10月25日（土）・ 26日（日）10:00～23:00（最終エントリー21:30）

10月31日（金）11:00～23:00（最終エントリー21:30）

★開催時間中は、常にゾンビがダンジョン内を徘徊しています。

＜注意事項＞

※「ダンジョン∞スパイラル」通常の体験に、宝探し要素を加えた特別イベントになります。

※開催期間中はすべてのご来場者が参加対象になります。

※プレイ料金は通常時と同じです。

大人 2,250円 ／ 子ども（12歳以下）1,250円

※初回プレイ時はバディキャラの購入（500円）が必要となります。

※心臓に持病をお持ちの方はご参加をお控えください。

※ホラー演出を含むため、苦手な方はご注意ください。

※ダンジョン内は基本的に走行禁止ですが、一部のエリアのみ走行可能です。

※期間中であっても内容変更の可能性がございます。

※開催期間中の最終エントリーは21:30までとなります。

■「株式会社怖がらせ隊」とは

怖がらせ隊は「怖いを【思い出】に」をモットーに活動しているホラーイベント制作会社です。

実例として遊園地やテーマパークの他、空き部屋・巨大倉庫・広場・ゲームセンター・ホテル・ガレージなどを恐怖の空間へ変えてきました。

通常では開催しづらい様々な空間や条件であってもアイディア力を駆使して柔軟にご対応いたします。

また、徹底した演技指導によりハイクオリティのキャストが作りだす没入感に定評をいただいております。

「株式会社怖がらせ隊」HP： https://kowagarasetai.com/(https://kowagarasetai.com/)

ダンスパホラーナイト特設サイト：https://teaser.babel.thetokyomatrix.com/halloween/

公式HP：https://babel.thetokyomatrix.com/

公式Xアカウント：https://x.com/thetokyomatrix

YouTube公式チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCa7dcUx6pp3yR2_jkTsOhaA

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。

会社名：株式会社TSTエンタテイメント 本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号 事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/