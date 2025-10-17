ラッパー・千葉雄喜と葉加瀬太郎が初対談！　創造の原点、バルセロナでの旅、そして“グラミー”を見据えたLA移住の決意を語る。J-WAVE『ANA WORLD AIR CURRENT』

株式会社J-WAVE

ラッパー・千葉雄喜、葉加瀬太郎

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で放送中、ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎がゲストと旅の想い出を語り合う番組『ANA WORLD AIR CURRENT』（毎週土曜19:00～19:54、ナビゲーター：葉加瀬太郎）。10月25日（土）の放送回には、ナビゲーターの葉加瀬太郎がかねてより大ファンと公言しているラッパー・千葉雄喜をゲストに迎えます。

【葉加瀬太郎が“大ファン”の千葉雄喜と初対談！】

ラップと歌の境界を越え、感情のままに音を紡ぐ千葉雄喜。

番組では、千葉雄喜がこれまでの“旅”について語ります。

若き日にひとりで訪れたバルセロナで、美術館を巡りながら感じた孤独と発見――その体験が、のちの創作の原点となったといいます。

そして、音楽で世界を舞台に挑戦するべく、今年12月からはロサンゼルスへ移住予定。グラミー賞を見据えた新たな旅への想いも明かします。

ラッパー・千葉雄喜の“動き続ける人生”に、葉加瀬太郎が迫る対談をぜひお聴き逃しなく。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。

また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251025190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251025190000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：ANA WORLD AIR CURRENT

放送日時：2025年10月25日（土）19:00～19:54

ナビゲーター：葉加瀬太郎

ゲスト：千葉雄喜

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/worldaircurrent/

番組X： https://x.com/jwave_WAC

番組Podcast: https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/f3355ff5-9c04-48c8-b5a0-79634012cf75/