今年も開催！11月29日(土)東京・ルミネtheよしもと とろサーモン単独ライブ「Al capone.」10月25日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付スタート

吉本興業株式会社

とろサーモンが、 11月29日(土)に単独ライブ「Al capone.」をルミネtheよしもとにて開催します。

本公演では、この日のために作り上げた新作の漫才とコントを披露します。ここでしか観られない、とろサーモンの新境地を開く珠玉のネタの数々に、ぜひご期待ください。また、会場へ足を運ぶのが難しい方や遠方にお住まいの方にもお楽しみいただけるよう、公演の模様は後日オンライン配信を予定しています。さらに、久保田による描き下ろしデザインのオリジナルグッズの販売も行います。限定アイテムとなりますので、ぜひチェックしてください。加えて、昨年に引き続き、日頃から応援してくださっているファンの皆さまへの感謝を込め、久保田からのプレゼントとして、条件を満たした方の中から抽選で10名様を、本公演に無料でご招待します。FANYチケットにて、無料招待の申し込みを10月17日(金)15:00、FANYチケット先行受付を10月25日(土)11:00より開始します。

とろサーモン 本人コメント

＜村田秀亮＞

毎年恒例、単独ライブの季節ががやってきました。今年もネタを潤沢に見ていただけると思います。

美味い料理の最高の調味料はお客さんの空腹の一番いい状態！なので、単独ライブまで体調管理をしっかりして風呂に入り体温を上げてよく寝て万全の体勢で当日を迎えてください！

わたしは一旦歯医者に行ってきます。では当日お待ちしてます。

＜久保田かずのぶ＞

いつも一生懸命頑張っているテレビタレントさんが週末劇場出ているとか、NGK出ていますとか漫才大好きなんですよアピールして本業もちゃんとしてますからマウント。かっこいいですよね、惚れ惚れします。私達は去年劇場舞台数400ステージ芸人です。そのような人間は一度も見たことはないです。笑 本流の漫才をご覧に来てください。少し皮肉も入りましたがご愛嬌で。

優しい言葉に毒を使えば、優しい言葉を使うより自分が震え立つんです。そして毎年恒例のとろサーモンの取り巻き(ファン限定)10名無料招待。単独ライブアルカポネ

とろサーモン単独ライブ「Al capone.」 開催概要

■開催日時：2025年11月29日(土)

開場19:00｜開演19:30

■会場：ルミネtheよしもと (新宿区新宿3丁目38-2ルミネ2 7F)

■出演者：とろサーモン

■チケット料金：前売6,000円｜当日6,500円

後日配信2,500円

＜チケット申込スケジュール＞

▼特別チケットプレゼント企画

■募集期間：10月17日(金)15:00～10月19日(日)23:59

■仮当選通知：10月21日(火)

■本当選申請期間：10月21日(火)～10月24日(金)

■本当選通知：10月25日(土)

＞申込URL：https://id.yoshimoto.co.jp/inv4.html

※FANYIDへのログインが必要です。

▼FANYチケット販売スケジュール

■先行受付：10月25日(土)11:00～10月31日(金)11:00

■当落発表：11月1日(土)18:00

■一般発売：11月5日(水)10:00～

＞会場チケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/8476

※10月24日(金)12:00に表示されます。

＞配信チケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/lumine-120219

※11月5日(水)10:00に表示されます。

※未就学児入場不可