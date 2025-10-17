生成AIサービス先行公開！西日本新聞メディアラボが九州最大級の展示会に出展 【マリンメッセ福岡】

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥）と株式会社西日本新聞社は、2025年10月28日（火）～29日（水）の2日間、マリンメッセ福岡にて開催される「バックオフィス DXPO 福岡 ’25」（総務ソリューション展）に共同で出展いたします。

今回の出展では、バックオフィス業務の「非効率」と「組織の課題」を解決し、企業のDXと組織力向上を両面から支援する最新ソリューションをご紹介いたします。

また、11月正式リリース予定の生成AI社内ナレッジアプリ「シルシル」を、本展示会にて初公開・先行体験していただけます。

- 生成AI社内ナレッジアプリ「シルシル」（先行公開）社内規定やマニュアルなど、あらゆる形式のドキュメントをAIがサポート 。社員の「わからない」を瞬時かつ正確に解消し、業務効率を大幅に向上させるAIナレッジチャットサービスです 。新入社員の教育サポート、先輩社員のOJTにかかる手間、総務への問い合わせ対応の負荷を解消します 。- 組織の可能性を引き出す診断アンケートとデータ分析「ポテンシャルクラウド」社員向けアンケートによる自社組織の強みと可能性の可視化から、専門チームによる低コストで効果的な組織力向上施策の提案まで、分析から運用まで一貫した伴走型支援を行います 。社員の本音が見えない、早期離職を防ぎたいといった組織に関するお悩みをデータで解決します。- AI-OCR「TextMagic」AI(人工知能)とOCR(光学文字認識)を組み合わせたAI-OCRを提供 。従来のOCRの認識精度60～80%に対し、手書き文字も90%以上の精度でデジタル化し、業務効率を大幅に改善します 。FAX注文書管理、手作業による入力ミス、属人化といったバックオフィスの課題を解決します 。- 簡単採用キット「HRハッカー」ノーコードでオリジナル採用サイトをかんたん作成 。作成した求人情報は、Indeed、Google、求人ボックスなど主要な求人検索エンジン8社に自動掲載（情報拡散）されます 。サイト作成から求人拡散、応募者管理まで一気通貫で行え、中小企業・地方企業の採用を強力に支援します 。

当ブースでは、お客様が抱える具体的な課題を解決に導くための、実践的なデモンストレーションやご相談を承ります。

企業のバックオフィス業務は、まだまだ紙や属人的な管理に依存している現場が多く見られます。弊社はAI技術とデータ分析を活用し、効率化と組織力向上を両立させるソリューションを提供しています。本イベントを通じて、正式リリースに先駆け「シルシル」をはじめとする最新AIソリューションを体験していただき、業務改善の一助となれば幸いです。

【展示会概要】

バックオフィス DXPO 福岡 ’25

日時：2025年10月28日（火）～29日（水）

会場：マリンメッセ福岡

参加：入場無料（事前登録制）

主催：ブティックス株式会社

公式HP：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/

【ブース位置】

マリンメッセ福岡A館

経営支援・DX推進展(７-４３)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社西日本新聞メディアラボ ビジネスプロデュース部

メールアドレス：bp@medialab.co.jp