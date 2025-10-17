【広島経済大学】公開講座「トランプ大統領を支持する人々の知られざる世界」のご案内　≪受講申込受付中！≫

学校法人石田学園

広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）にて、2025年度公開講座（ひろしまカレッジ提供）を開講いたします。今年度は「トランプ大統領を支持する人々の知られざる世界」をテーマに、最近の研究結果を踏まえて解説します。

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/vi96XNErA6

◆講座名：トランプ大統領を支持する人々の知られざる世界

◆講師：広島経済大学 教養教育部 教授 山本 貴裕（やまもと たかひろ）

【第1回】11月6日（木）

テーマ「キリスト教のファンダメンタルズを守ろうとする人々」

現在の福音派のルーツである１９２０年代のファンダメンタリスト（原理主義者）までさかのぼり、彼らが２０世紀アメリカのリベラルな主流教会・文化から排除された過程と、１９８０年代以降、彼らの

後継者たちがそのリベラルな主流教会・文化に対して仕掛けた反撃について考察します。

【第2回】11月13日（木）

テーマ「よそ者の指図を受け付けない反権威主義的スコッツ・アイリッシュ」

スコッツ・アイリッシュ（スコットランドとイングランドの国境地帯から北アイルランドに渡った人々）は、よそ者の支配を頑なに拒み、自由を求める荒々しい人々でした。彼らの大半が１８世紀にアメリカの地にわたり、アパラチア山脈沿いに拡散し、アメリカで最大の文化圏を形成します。現在、彼らの子孫たちは、白人労働者階級の多くを占めています。現副大統領のJ・D・ヴァンス氏はこの文化の出身です。第２回目の講義では、彼らの世界観・価値観について考察します。

◆時間：18時00分～19時30分

◆会場：広島経済大学（広島市安佐南区祇園五丁目37番1号）

◆受講料：無料

◆申込締切日：10月24日（金）午後5時00分

◆問い合わせ先：

広島経済大学 教育・学習支援センター

TEL（082）871-9345

申込された方には、開講までに受講案内をメール等で送付いたします。

◆広島経済大学 公開講座

https://www.hue.ac.jp/visitors/local/hiroshima_college/index.html

https://prtimes.jp/a/?f=d161602-6-6c06edb0e0030fc638fea25bd335f52d.pdf