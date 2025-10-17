あの猫とお父さんの攻防がまさかのグッズ化　写真集『メイ先輩』特大パネルも登場

辰巳出版株式会社

お父さんに強烈なパンチを食らわす猫「メイ」の写真集『メイ先輩』が8月に発売されました。自宅と実家の個性豊かな猫たちを撮影し発表している写真家MARCOさんによる初の写真集で、メイの様々な表情を捉えた約70点の写真が収められています。

『メイ先輩』（MARCO著／辰巳出版）

メイは、同居する犬や猫が「ただ視界に入った」というだけで猫パンチをお見舞いする理不尽さがSNSで愛されています。特にメイとお父さんの攻防は人気で、メイがお父さんの邪魔をするところからはじまり、お父さんがメイに触れようとした瞬間にメイの右ストレートが炸裂、顔面にパンチを食らったお父さんがオーバーリアクションを取るところまでがワンセット。その様子は幾度となくバズっており、一種のお家芸としてファンに喜ばれています。

メイのパンチに悶絶するお父さん（『メイ先輩』より）安定感のあるメイ（『メイ先輩』より）梅ぼしの箱を強奪するメイ（『メイ先輩』より）※犬は無傷です（『メイ先輩』より）お父さんが嫌いなわけではなさそう（『メイ先輩』より）

この度、メイとお父さんの攻防が、映画のワンシーンのようにモノクロ加工されてＴシャツになりました。写真集『メイ先輩』発売記念として、有隣堂 アトレ恵比寿店（東京）で販売されています。他にも、ハロウィン仕様がかわいい「メイ」のチロルチョコや、魔除けになりそうなエコバッグ、ボールペン、ポストカードなどが店頭に並びます。さらに、Ａ１判にプリントされた大迫力の「メイ」が来店客をお迎え。写真集『メイ先輩』から厳選された写真を大判プリントで楽しむことができます。

おやすみTシャツ（グレー・白・黒の３色展開）ハロウィンチロルハロウィンチロルハロウィンチロルは３個入り魔除けエコバッグ魔除けハンドタオル魔除けボールペン魔除けブックカバー（合皮）ブックカバー使用イメージ赤ちゃんメイのポストカードは絶対にゲットしたい

『メイ先輩』グッズ販売とパネルの展示は有隣堂 アトレ恵比寿店にて11月3日（月祝）まで開催中。写真集『メイ先輩』は全国の書店とネット書店で好評販売中です。

※グッズはなくなり次第終了いたします。

※会期の途中から販売される商品もあります。ご了承ください。

＜書籍情報＞

書名：メイ先輩

著者：MARCO

デザイン：祖父江慎・志間かれん（cozfish）

発行：辰巳出版

定価：2,200円（本体2,000円+税）

体裁：四六変型判（縦210×横188mm）／96ページ／オールカラー

▶Amazonで購入する https://amzn.asia/d/b39zSeO

▶楽天ブックスで購入する https://books.rakuten.co.jp/rb/18271791/

＜店舗情報＞

有隣堂 アトレ恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿5F

https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-ebisu/

＜著者について＞

MARCO

会社員。2014年より写真家・岡田邦明氏に師事。2016年岩合光昭さんが選んだアサヒカメラ第3回ネコ写真コンテスト入選、2021年日本写真絵本大賞審査員特別賞受賞。2016年、18年に横浜赤レンガ倉庫ねこ写真展に出展、2020年、21年に富士フイルムフォトサロン東京・札幌にて個展開催

Instagram：marco77774

X：@marco74444