『ライブコマースのインフラ化』を目指すCellest、「Japan IT Week 秋 2025」に出展
日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest(本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社)は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される 「Japan IT Week 秋 2025」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。
■ 出展概要
- イベント名：Japan IT Week 秋 2025
- 開催日程：2025年10月22日（水）～24日（金）
- 会場：幕張メッセ（千葉県千葉市）1-8ホール
- 公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/
- 当社出展ページ：https://bit.ly/43iE6hV
- 入場者用バッジ登録フォーム：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1472503768676343-3OD
- 当社出展ブース：第8ホール「営業・マーケティング Week」内 小間番号：A34-28
- 出展内容：
・ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」の紹介
・ライブコマース専門事務所「トキバナ」の紹介
・オープンセミナー登壇
・「ぞうねこちゃんねる」でのライブコマース配信
■ オープンセミナー登壇情報
- 講演タイトル：「2017年業界参入、Cellestが切り拓くライブコマース市場」
- 日時：2025年10月22日（水）14:50～15:20
- 会場：営業・マーケティングWeek セミナー会場（8ホール）
- 登壇者：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志
- セミナー紹介ページURL：https://bit.ly/3W8gIzW
本セミナーでは、日本でライブコマースが始まった2017年に業界参入したCellestの歩みを軸に、ライブコマースの黎明期から現在に至るまでの業界の変遷をわかりやすく紹介します。さらに、TikTok Shopをはじめとする最新のライブコマース動向にも触れながら、ライブコマースで成功するために必要な戦略やノウハウを実践的な視点でお伝えします。
■ 展示会当日のライブコマース配信
会期中の2025年10月22日（水）～24日（金）に、「トキバナ」が運営するライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」のメインコマーサーkanaが、3日間連続で配信を行う予定です（全日、時間帯は12時～16時）。1日目はヘアケア商品、2日目はコスメ商品、3日目は日用品を取り扱います。
■ライブコマース専門事務所「トキバナ」とは
「トキバナ」はライブコマーサーをプロデュース・マネジメントするライブコマース専門事務所です。
ライブコマーサーをエンターテイナーとして育成し、その才能を最大限に引き出すことで、ライブコマースというステージで活躍できる存在へと導くことを目指しています。
所属コマ―サー
＜ぞうねこちゃんねる＞
「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。
数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は3.8万人を超え、一回の配信で2,000万円以上を販売、月間売上は1.8億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。
販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。
【ぞうねこちゃんねる】
https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop
（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）
【ぞうねこちゃんねるSNSアカウント】
- TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___
- Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/
■ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」とは
「WABE」は「見て（Watch）、きいて（Ask）、買って（Buy）、たのしい（Enjoy）」をコンセプトとした、ライブコマース専用のECモールアプリです。
販売事業者（配信者）であるメーカー・ブランドやライブコマーサーと消費者（視聴者）を繋ぐ、ライブコマースプラットフォームとなっています。
販売事業者がライブ配信を通じて消費者とリアルタイムにコミュニケーションを取りながら商品の紹介と販売を行うことができるほか、配信外でも商品購入ができるモール機能やSNSのDM機能がついていることも特長です。
また、販売事業者は注文状況や顧客データの管理からデータ分析までを、「WABE」上で完結することができます。
- アプリ名：WABE
- 対応OS：iOS / Android
- サービスサイト：https://wabelive.com/
- アプリダウンロードURL：https://app.adjust.com/1pew8384
■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは
当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。
ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。
■会社概要
- 会社名：株式会社Cellest
- 住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階
- 設立：2019年7月31日
- 代表者：佐々木宏志
- 事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業
- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/
- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/
- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」
- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press
- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384
- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220
- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co
- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/
- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab