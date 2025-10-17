【Wevox】「第3回 バックオフィスDXPO福岡’25」に出展決定！

株式会社アトラエ

People Tech（テクノロジーによって人の可能性を拡げる）事業を展開する株式会社アトラエ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194、以下 アトラエ）は、組織力向上プラットフォーム「Wevox（ウィボックス）」が、2025年10月28日（火）29（水）に開催される「第3回 バックオフィスDXPO福岡’25」に出展することをお知らせします。

◼︎「第3回 バックオフィスDXPO福岡’25」概要

Wevoxは、管理部門の業務効率化やDX推進を支援する展示会「第3回 バックオフィスDXPO福岡’25」に出展します。



「DXPO（読み：ディーエクスポ）」は、ブティックス株式会社が主催するハイブリッド展示会で、オンライン展（365日24時間開設）と並行して、リアル展が全国各地で開催されています。



今回Wevoxが参加する「第3回 バックオフィスDXPO福岡’25」（2025年10月28日［火］・29日［水］開催）は、そのリアル展の1つです。

総務・人事・経理など管理部門必見の8展で構成され、業務効率化・DX推進・AI活用を支援する注目のIT製品が一堂に集まります。



Wevoxは「人事・労務システム展」に出展します。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

名 称：第3回 バックオフィスDXPO 福岡'25

公式URL：https://box.dxpo.jp/fukuoka/

主 催：ブティックス株式会社

会 期：2025年10月28日（火） 9:30～18:00、10月29日（水） 9:30～16:00

会 場：マリンメッセ福岡 A館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

出展ブース：人事・労務システム展 1-30

入 場 料：無料（事前登録制）

来場登録：https://dxpo.jp/u/box/fukuoka25/user/entry

■ Wevox（ウィボックス）について

Wevoxは、エンゲージメントを軸にしたパルスサーベイで組織力向上を支援するプラットフォームです。エンゲージメントや組織カルチャーなど”組織の状態”を多角的に可視化・分析し、「たずねる→わかる→はなす→できる」といった組織力を「貯めて、活かす」ために必要なプロセスを促進します。

※導入組織・団体数:3,950以上。回答データは累計3億7,720万件を超える。（2025年8月時点）



Wevox 公式サイト：https://get.wevox.io/

Wevox 公式X：https://x.com/wevox_io

Wevox 公式Instagram：https://www.instagram.com/atrae_wevox/

Wevox 公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@wevox3481

■ 会社概要

社 名：株式会社アトラエ（東京証券取引所プライム市場:6194）

所 在 地：東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 8F

代 表 者：代表取締役CEO 新居 佳英

URL：https://atrae.co.jp/

事業内容：People Tech事業（Green・Wevox・Yenta）

Green https://www.green-japan.com/

Wevox https://get.wevox.io/

Yenta https://page.yenta-app.com/jp

Atrae Design https://atrae.design/

※People Tech事業：“テクノロジーによって人の可能性を拡げる事業を創造していく” という想いを込めてアトラエを再定義した造語

