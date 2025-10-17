CBRE、富士ソフト保有オフィス15物件の流動化を支援

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、富士ソフト株式会社（本社・横浜市中区、代表取締役 社長執行役員CEO 室岡光浩、以下 富士ソフト）およびその子会社であるサイバーコム株式会社（本社・横浜市中区、代表取締役社長 新井世東）が保有するオフィスビル15物件について、流動化に関するアドバイザリー業務を実施し、売却をサポートしました。今回の売却は、富士ソフトがコア事業への集中を図る中で、ノンコアアセットであるオフィス不動産の見直しを目的としたものです。

CBREの金融サービス部門であるインベストメントバンキング(https://www.cbre.co.jp/services/invest-finance-and-value/capital-markets/investment-banking)および売買仲介部門であるインベストメントプロパティ(https://www.cbre.co.jp/services/invest-finance-and-value/capital-markets/investment-properties)は、富士ソフトのアドバイザーとして、資産流動化を推進するためのプランを策定し、売却候補物件の選定から、売却戦略の立案・実行までを一貫して支援しました。

売却実行段階では、遵法性調査および是正対応を通じて、物件の法令適合性を確保した上で、15物件の売却取引の実施をサポートしました。その結果、KKR傘下の資産運用会社である「KJRマネジメント」が運用する上場不動産投資信託（J-REIT）である日本都市ファンド投資法人および私募ファンドへの売却が実現しました。なお、売却は2025年9月３日に完了しました。売却金額の総額は1,000億円を超える取引となりました。

一般事業会社にとって、複数物件の同時売却は、社内リソースや意思決定プロセスの複雑化などにより、大きな負担を伴います。CBREでは、売却戦略の立案、査定、資料収集・データ化、デューデリジェンス、買主選定、売却活動に関わる一連の業務を一気通貫で支援します。さらに、独立した専門家として株主を含めた全ステークホルダーとの調整を行います。

CBREでは、企業の資産戦略に対するニーズの高まりを受け、今後も高度な専門性と多彩な提案力を活かし、魅力的かつ戦略的な不動産取引機会の創出に注力してまいります。

■本取引に関するお問合せ先

シービーアールイー株式会社 （CBRE）

キャピタルマーケット インベストメントバンキング

ディレクター 遠藤 俊二郎

shunjiro.endo@cbre.com TEL 080 3013 8939

キャピタルマーケット インベストメントプロパティ本部 第2Gr.

ディレクター 呉本 幸知

koji.kuremoto@cbre.co.jp TEL 080 8706 6678

CBREキャピタルマーケットでは、不動産投資に精通した専門家集団が、各国に根ざした専門知識とグローバルネットワークを駆使し、国内における総合アドバイザリーサービスのプラットフォームを通じて、オフィス、ホテル、物流施設、リテール等あらゆる商業不動産の売買に係る仲介、ファイナンスソリューションの提案、物件種別に即したその他のアドバイザリーサービスをお客様にお届けし、競争優位性の構築と不動産ポートフォリオ全体にわたる優れた利益創出のお手伝いをします。

