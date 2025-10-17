【埼玉県】埼玉県建設資材県産品フェア2025の開催

埼玉県

「建設資材県産品フェア」は、建設資材を製造している県内の企業や団体が、自らの製品の魅力や優れた技術をPRするイベントです。 平成17年度から開催し今年度で21回目となる本フェアは、県内企業の優れた製品・技術をどなたでも直接見て、触れて、聞くことができます。

昨年度に引き続き、今年度も建設DXや県産木材の紹介ブースを設置します。特に建設資材を使用する企業や、土木・建築設計を行っている方にとって大いに参考となり、直接相談できる絶好の機会でもあります。是非、御来場ください。

また、オンライン形式も同時に開催しています。出展予定の製品・技術を県ホームページにて紹介していますので、そちらも併せて御覧ください。

〇イベントリーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-791-c3801fd162499ede7c2224435229b2d3.pdf1 開催日時

令和7年11月12日（水）10:00～17:00

11月13日（木） 9:30～15:30

2 場所

大宮ソニックシティ 第1～5展示場

（埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ビル棟B1F）

※入場無料（事前申込み不要）、受付は第1展示場前

3 内容- 建設工事に使用する資材の実物・模型・サンプル・パネル等の展示紹介- 製品・技術プレゼンテーション（第1展示場）令和7年11月12日（水）11:00～15:2511月13日（木）10:00～10:554 来場特典

先着 1,500名様にイラスト入りエコバックをプレゼントします。

5 出展者

企業47社、組合・協会等7団体、県3課（計57ブース）

6 主催

埼玉県建設資材県産品フェア実行委員会・埼玉県（共催）

7 オンライン開催

埼玉県ホームページ内の建設管理課ページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensanhinfea2025/kensanhinfea2025.html

8 その他

令和7年11月12日（水）に「埼玉県優秀建設工事施工者表彰式・埼玉県県土づくり優秀委託業務表彰式」を同時開催（9階別会場）します。

【問い合わせ先】

県土整備部 建設管理課 建築技術・積算担当

直通 048-830-5192

E-mail: a5190-06@pref.saitama.lg.jp