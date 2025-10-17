「AGF 2025」出展決定！TVアニメ『ブルーロック』の描き下ろしイラストグッズを先行販売いたします。うさぎをテーマに多数の商品をご用意！みなさまのご来店をお待ちしております！

株式会社マズル

【イベント概要】

4度目のAGF出展となるマズルブースでは、TVアニメ『ブルーロック』の描き下ろしイラストグッズを先行販売いたします！今年はうさぎをテーマに多数の商品をご用意いたしました。

みなさまのご来店をお待ちしております！

【開催詳細】

開催期間：2025年11月8日(土)～2025年11月9日(日)

開催場所：池袋・サンシャインシティ

サンシャイン展示ホールB

GREEN AREA G-12

アクリルスタンド Rabbit

【商品ラインナップ】

全8種

各\1,760(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

アクリルキーホルダー Rabbit

全8種

各\880(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

トレーディング缶バッジ Rabbit

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \495(税込)

1BOX \3,960(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

トレーディングスクエア缶バッジ Rabbit

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \495(税込)

1BOX \3,960(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

アクリルラメアート Rabbit

全8種

各\1,650(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

トレーディングBIG 缶バッジ Rabbit

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \715(税込)

1BOX \5,720(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

ミニミニアクリルスタンドCollection Rabbit

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \715(税込)

1BOX \5,720(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

白雲石コースター Rabbit

全8種

各\990(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

クリアファイル Rabbit

全1種

\440(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

アクリルスタンドmini Rabbit

全8種

各\1,210(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

アクリルキーホルダーmini Rabbit

全8種

各\792(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

ミニアクリルシールセット Rabbit

全1種

\1,650(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製カード(全8種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

特典サイズ：約H88mm×W62.5mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※レシート合算不可となります

※ランダムでのお渡しとなるため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2025年11月21日(金) 12:00～2025年12月14日(日)23:59

お届け予定：2026年2月上旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/AGF2025/bluelock/

マズル公式X：https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会