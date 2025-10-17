軽さと暖かさが合わさった、ふわとろの毛布につつまれる。『極暖』シリーズより、今年も新商品が発売
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、「極暖 頭すっぽりフード マスク付き」「極暖 ほかほかネック」「極暖 洗えるルームシューズ」「極暖 つながるあったかクッション」の発売を開始致しました。
まるで毛布をまとったような暖かさ。『極暖』シリーズから新商品が登場。寒い冬も暖房いらず、自宅であったか＆リラックスタイム。床冷えするキッチンやリビングも足元ぽっかぽか。
極暖 頭すっぽりフード マスク付き
首、耳、頭まですっぽり包んでおやすみ中もあったか。
極暖生地で防寒しながら乾燥対策も。
シルク100%生地の口元マスクで睡眠中の気になる乾燥から守ります。
寒い日のおでかけにも。
【商品名】極暖 頭すっぽりフード マスク付き
【販売価格】2,750円(税込)
【商品サイズ】縦40・横30・厚み3(cm)
【商品重量】132g
【適応サイズ】(約)頭囲62cmまで
【材質】[本体]ポリエステル100％ [マスク部分]シルク100％ [内生地]綿90％、ポリウレタン10％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/idea/128-hot/1299-627807
Amazon販売ページ :
極暖 ほかほかネック
ループに通すだけ。冷気を防ぎ、おやすみ中も首元あったか。
寒い冬でも暖房いらず。冷えが気になる睡眠中の首元を極暖生地でふんわり包んで暖気を逃しません。
節電対策にも効果的です。
寒い日のおでかけにも。防寒だけでなく着こなしのアクセントに。
【商品名】極暖 ほかほかネック
【販売価格】1,650円(税込)
【商品サイズ】縦15・横90(cm)
【商品重量】130g
【適応サイズ】(約)首周り45cmまで
【材質】ポリエステル100％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/idea/128-hot/1300-627906
Amazon販売ページ :
極暖 洗えるルームシューズ
履いてあったか、洗えてさっぱり
ずっと履いていたいあったかさ…
だからこそ清潔に保ちたい。
両面起毛の極暖生地が、冷える足元をすっぽり包みます。
たくさん履いて汚れや臭いが気になったら、洗濯機で丸洗いが可能！清潔にお使いいただけます。
【商品名】極暖 洗えるルームシューズ
【販売価格】2,200円(税込)
【適応サイズ/商品重量】M：23.0~25.0cm/270g L：25.0~27.0cm/315g
【材質】ポリエステル100％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/idea/128-hot/1298-512202
Amazon販売ページ :
極暖 つながるあったかクッション
３枚でも、１枚でも
マルチに使えるクッション
ふわふわ柔らかい綿とあったか極暖生地。
床に敷いてゴロンと横になると、ついついうたた寝してしまう心地よさ。
スナップボタンで簡単に付け外しでき、様々なシーンで活躍します！
【商品名】極暖 つながるあったかクッション
【販売価格】4,290円(税込)
【商品サイズ】縦60・横180・厚み5(cm)
【商品重量】1kg
【材質】ポリエステル100％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/idea/128-hot/1301-628101
Amazon販売ページ :
【暖かさのヒミツ】
毛足が長く、ボリュームがあり、体温によって温まった空気をしっかりと溜め込むので、暖房の必要がないほどのあたたかさ。
節電対策に効果的です。
