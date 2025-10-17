「秋酒祭 岐阜～岐阜の地酒に酔う2025～」内で「SAKEトーク ～仕込み水篇～ supported by JR東海」開催決定！

株式会社ZIP-FM

岐阜県酒造組合連合会とZIP-FMは、2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間、岐阜市・金公園にて、岐阜県内の28蔵が出店し総勢83銘柄の地酒が楽しめる「秋酒祭 岐阜～岐阜の地酒に酔う2025～」を開催します。

イベント特設ステージにて「清流の国」岐阜の豊かな水と風土が育んだ美酒の数々を堪能できる本イベントにおいて、初日の10月25日（土）13:30からは、日本酒の魅力を深掘りするトークセッション「SAKEトーク ～仕込み水篇～ supported by JR東海」を開催が決定しました。

■ SAKEトーク ～仕込み水篇～ supported by JR東海

日本酒造りの根幹をなす要素の一つである「仕込み水」に焦点を当て、その重要性や地域ごとの水の違いが日本酒の味わいにどう影響を与えるのかを深く掘り下げます。

岐阜を流れる主要な水系である長良川、木曽川、揖斐川、土岐川の恩恵を受ける蔵元が集結し、それぞれの仕込み水へのこだわりについてたっぷりと語ります。

また、トークセッションの最後には、出演蔵元のお酒が当たる抽選会も実施します。

【出演者】

＜MC＞

ZIP-FMナビゲーター 玉置侑里子

＜酒蔵＞

土岐川：中島醸造

長良川：足立酒造場

木曽川：蔵元やまだ

揖斐川：三輪酒造

■秋酒祭 岐阜 開催概要

【イベント名】秋酒祭 岐阜～岐阜の地酒に酔う2025～

【開催日時】 2025年10月25日（土）11:00～18:30・26日（日）11:00～17:30（ラストオーダーは終了の30分前）

【会場】金公園（岐阜県岐阜市金町5丁目7）

JR東海道本線・高山本線岐阜駅 中央北口を出て徒歩11分

名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 中央口を出て徒歩9分

【主催】岐阜県酒造組合連合会／ZIP-FM

【後援】岐阜県／中日新聞社

【協賛】JR東海／ヨツハシ株式会社

【協力】岐阜大学

【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/akizake_gifu25/

【Instagram】https://www.instagram.com/sake_fes/

【X】https://x.com/zip_sake

【お問い合わせ】秋酒祭運営事務局 052-972-0778 (ZIP-FM内)

■出店蔵元 ※カッコ内は代表銘柄名

足立酒造場（金華山） / 岩村醸造（女城主） / 奥飛騨酒造（初緑） / 蒲酒造場（白真弓） / 玉泉堂酒造（醴泉・美濃菊） / 蔵元やまだ（玉柏） / 小坂酒造場（百春） / 小町酒造（長良川） / 武内酒造（美濃紅梅） / 千古乃岩酒造（千古乃岩） / 天領酒造（天領 日野屋） / 所酒造（房島屋） / 中島醸造（小左衛門） / 布屋 原酒造場（元文） / 白扇酒造（黒松白扇） / はざま酒造（恵那山） / 花盛酒造（はなざかり） / 林酒造（美濃天狗） / 平瀬酒造店（久寿玉） / 舩坂酒造店（四ッ星・深山菊） / 平和錦酒造（金泉） / 三千盛（三千盛） / 御代桜醸造（津島屋） / 三輪酒造（白川郷） / 山内酒造（ふかもり） / 若葉（若葉・大いばり） / 渡辺酒造醸（白雪姫） / 渡辺酒造店（蓬莱・W）※10/25(土)のみ出店

■楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットには、飲食用コイン10枚・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。

・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。

・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。

■チケット

<前売り券>

■酒フェスガイド アプリチケット(https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app)

●スターターセット前売り券：\3,000

●【特別価格】コイン増量スターターセット前売り券：\4,500

※コイン20枚＋オリジナルお猪口付

※通常価格 \5,000

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

●4人がお得！飲み友スターターセット：\10,400

※通常価格 \12,000

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

■プレイガイド

●スターターセット前売り券：\3,300

・楽天チケット(https://r-t.jp/autumnsakefest_gifu)

・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/akizake-gifu/)（Pコード 995-614）

・ローチケ(https://l-tike.com/akizake_gifu25/)（Lコード 42361）

・イープラス(https://eplus.jp/akizake-gifu/)

<当日券>

●スターターセット当日券：\3,600

※キャパシティに余裕がある場合のみ、アプリ・現地にて発売となります。

【注意事項】

20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。