ノベルゲーム『めろんぱーかー　～キミがなんでも部の部長さん！～』今回初公開となる歌い手グループ「めろんぱーかー」の新曲「永遠の陽射しの頂」を使用したオープニング動画を公開！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、歌い手グループ「めろんぱーかー」が主演・主役を務める新作ノベルゲーム『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』のオープニング動画を公開したことをお知らせします。

オープニング動画には、本作にて初公開となる「めろんぱーかー」の新曲「永遠の陽射しの頂」を主題歌として、楽しいメロディと共にゲームを紹介する映像となっています。ぜひ視聴してください！

『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』オープニング動画

今回初公開となる新曲「永遠の陽射しの頂」で彩るオープニング動画公開！

『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』のオープニング動画を2025年10月16日（木）に公開しました。

今回公開されたオープニング動画で初公開となる「永遠の陽射しの頂」は、ノベルゲーム『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』の主題歌として主演の「めろんぱーかー」が歌うの新曲となっています。オープニング動画ではゲーム内でも見ることのできるイラストと共に楽曲を楽しめるファン必見の動画となっています。

オープニング動画 :https://youtu.be/Tzcjxh24Kj0

「めろんぱーかー」主演のノベルゲーム！ 『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』2025年11月27日（木）発売決定！

2025年11月27日（木）に発売が決定した『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』は歌い手グループ「めろんぱーかー」が本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲーム作品です。

本作品では主人公の名前を自由に設定することができるため、より作品に没入してプレイいただけます。

◆ゲーム概要

タイトル ：めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～

ジャンル ：ビジュアルノベル

発売日 ：2025年11月27日（木）

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam） / Nintendo Switch(TM) / iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト ：https://meropaka-novel.cyberstep.com

◆あらすじ

「キミがなんでも部の部長さん！」

あなたと５人の幼馴染、

なろ屋、サムライ翔、そらねこ、KAITO、kamome は、

私立めろんぱん高校「なんでも部」のメンバー！

高校で起こる事件を愉快に解決しながら、楽しく学園生活を送っていたら、

突如音楽フェスに出演することに！？

音楽フェスのステージというビッグイベントを

「なんでも部」は成功させることができるのか？

そして、幼馴染５人と過ごす青春ストーリーの行方は――

◆登場人物

なろ屋（CV.なろ屋）

サムライ翔（CV.サムライ翔）

そらねこ（CV.そらねこ）

KAITO（CV.KAITO）

kamome（CV.kamome）

◆クレジット

主演主役 ：めろんぱーかー

イラスト ：株式会社フーモア

シナリオ制作 ：早瀬春 / 恵莉ひなこ / 松本綺想 / 照琅 / 木尾寿久 / 株式会社エレファンテ

シナリオ制作協力：ウルフズベイン

主題歌 ：『永遠の陽射しの頂』

（作詞：たるまる/なろ屋、作曲：長月もしも、歌：めろんぱーかー）

好評予約受付中！『めろんぱーかー ～キミがなんでも部の部長さん！～』

限定グッズが化粧箱に収められた

「限定グッズ入りボックス」と「Nintendo Switchパッケージ版」の予約受付中です。

いずれも数量に限りがあるため、お早めのご予約をおすすめいたします。

対象商品NintendoSwitchパッケージ 3,960円（税込）限定グッズ入りボックス 12,800円（税込）

商品の詳細は公式サイトから

公式サイト :https://meropaka-novel.cyberstep.com

歌い手グループ「めろんぱーかー」

なろ屋 / サムライ翔 / そらねこ / KAITO / kamomeの5人がパーカーのままキラキラした歌い手界で東京ドームを目指す物語 ！

公式サイト :https://meropaka.com/公式X :https://x.com/meropaka_info

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)Meropaka