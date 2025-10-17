【アートアクアリウム美術館 食の秋コラボ第四弾】みのる食堂の大人気「ごちそう定食」と金魚アート鑑賞プラン

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、みのる食堂 三越銀座店とのコラボプラン、平日お昼限定“ごちそう定食”とアートアクアリム美術館入場券がセットになったチケットを10月20日（月）～11月19日（水）の期間限定で販売いたします。

旬の国産食材を馴染みある和洋食メニューで楽しめる食堂の、栄養満点ランチ定食がコラボプランに登場！“ごちそう”ランチを楽しんだあとは、そのまま銀座三越で金魚アート鑑賞で癒される♪とっておきの銀座おでかけプランをぜひお楽しみください。

■みのる食堂の人気No.1！贅沢ランチ「ごちそう定食」

ランチのコラボプランでは、みのる食堂1番人気の「ごちそう定食」をお楽しみいただけます。人気のメイン「自家製和牛入りハンバーグシチュー」と「彩り野菜と岩手県産みちのく清流味わいどりのグラタン」の2種に、自家製のお惣菜、ドリンクまでついたセットメニューです。

こだわりの素材と手間ひまかけた味わいが詰まった、まさに“ごちそう”の名にふさわしい定食です。

メイン2品＋本日のお惣菜＆サラダ＋ごはん＆お味噌汁＆お漬物＋ドリンク

〈ドリンクセット付〉

お飲み物は下記よりお選びいただけます

コーヒー/国産紅茶 紅ふうき/岡山県産黒豆茶

/自家製ジンジャーエール

アートアクアリウム×みのる食堂 ランチセットプラン 概要

平日午前11時限定のプランとなります。※WEB予約限定 ※1日限定20名様（1組最大4名）

料金：5,500円/1名（税込）※料金には、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料と、みのる食堂のランチセット料金が含まれています。

【期間】2025年10月20日（月）～11月19日（水）※平日午前11時限定販売

【時間】11時（みのる食堂にご来店いただくお時間となります）※混雑時はお席のご利用時間を90分とさせていただきます。

※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。

〈みのる食堂 TEL 03-5524-3128（営業時間：午前11時～午後9時）〉

※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。

【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「みのる食堂ランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/

※ご利用日の2日前18時までの販売となります。

※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。

●みのる食堂 三越銀座店

ＪＡ全農が運営する旬の国産食材を馴染みある和洋食メニューで楽しめる食堂です。

お昼は栄養満点の定食、お茶の時間はきちんと淹れるお茶や甘味を、夜は定食やアラカルトメニューを解放感あふれる空間でゆったりお楽しみいただけます。

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 新館9階

●みのる食堂午後のスイーツセットプランも同時開催！

和栗×さつまいも 秋の贅沢パフェコラボ

大人気の季節フルーツパフェコラボから、「和栗とさつまいもの秋パフェ」を楽しめる午後のスイーツセットも同期間で登場！秋の代表的な味覚“和栗”と、上品な甘さと滑らかな食感が特徴のさつまいも“シルクスイート”をふんだんに使用した、季節限定のオリジナルパフェを、ぜひお楽しみください。

みのる食堂×アートアクアリウム美術館

午後のスイーツセットプラン 「和栗とさつまいもの秋パフェ」

10月20日（月）～11月19日（水）平日限定

秋の企画展「金魚泳ぐ 幻想秋夜2025」開催中！

今年6月に改装したアートアクアリウム美術館 GINZAが秋の空間に！金魚泳ぐ水槽作品が並ぶ各エリアを、紅葉やイチョウ、彼岸花など秋の季節に美しく咲く花々が彩ります。空間全体がエモい秋色に染まる、これからの季節にぴったりの景色が広がります。

芸術の秋に銀座で金魚アート鑑賞を。おでかけにぴったりなこの季節に、ぜひアートアクアリウムの幻想空間で秋の訪れをお楽しみください。

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越