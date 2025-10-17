「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを10月24日(金)より対象書店にて販売スタート！

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年10月24日(金)より「ミッフィー×鳥獣戯画」の書店限定グッズを対象書店にて発売いたします。マルシェバッグやブックカバーなど、7種の書店限定アイテムをご用意しました。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に、正方形のミニサイズがかわいい「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします。




■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ概要

日本の国宝『鳥獣人物戯画』とミッフィーのコラボレーションです。
絵巻に登場する鳥獣たちとミッフィーが織りなすユーモラスなシーンを、生き生きと再現しています。


書店限定グッズのご紹介



※価格はすべて税込です。


※商品はなくなり次第終了となります。


※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。


※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。



お買い上げ特典



「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！



※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。


※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。


※ノベルティは無くなり次第終了となります。


※レシートの合算はできませんのでご了承ください。





お取り扱い店舗

お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。



■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ特設ページ


https://marimocraft.co.jp/event/mfcg1024/




マリモクラフトオンラインショップのご案内

マリモクラフトオンラインショップでは、マリモクラフトオリジナル『ミッフィー×鳥獣戯画』のアイテムを販売しております。



マリモクラフトオンラインショップ


▶https://marimocraft-shop.com/shops/miffy_choju-giga



※ミッフィー×鳥獣戯画の書店限定グッズのお取扱いはございません。


※マリモクラフトオンラインショップは、ノベルティ配布の対象外となります。


ミッフィーについて

日本のミッフィー情報サイト　https://dickbruna.jp/




株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP　https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】
マリモクラフト イベント用X　https://x.com/marimocraft_eve
マリモクラフト 公式X　https://x.com/marimo_craft
マリモクラフト 公式Instagram　https://www.instagram.com/marimocraft/