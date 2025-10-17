「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを10月24日(金)より対象書店にて販売スタート！
株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年10月24日(金)より「ミッフィー×鳥獣戯画」の書店限定グッズを対象書店にて発売いたします。マルシェバッグやブックカバーなど、7種の書店限定アイテムをご用意しました。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に、正方形のミニサイズがかわいい「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします。
■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ概要
日本の国宝『鳥獣人物戯画』とミッフィーのコラボレーションです。
絵巻に登場する鳥獣たちとミッフィーが織りなすユーモラスなシーンを、生き生きと再現しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/268_1_91861d044e854eea6e17502285a0fd28.jpg?v=202510180156 ]
書店限定グッズのご紹介
※価格はすべて税込です。
※商品はなくなり次第終了となります。
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。
お買い上げ特典
「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！
※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。
※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。
お取り扱い店舗
お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。
■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ特設ページ
https://marimocraft.co.jp/event/mfcg1024/
マリモクラフトオンラインショップのご案内
マリモクラフトオンラインショップでは、マリモクラフトオリジナル『ミッフィー×鳥獣戯画』のアイテムを販売しております。
マリモクラフトオンラインショップ
▶https://marimocraft-shop.com/shops/miffy_choju-giga
※ミッフィー×鳥獣戯画の書店限定グッズのお取扱いはございません。
※マリモクラフトオンラインショップは、ノベルティ配布の対象外となります。
ミッフィーについて
日本のミッフィー情報サイト https://dickbruna.jp/
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/
