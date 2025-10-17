「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを10月24日(金)より対象書店にて販売スタート！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年10月24日(金)より「ミッフィー×鳥獣戯画」の書店限定グッズを対象書店にて発売いたします。マルシェバッグやブックカバーなど、7種の書店限定アイテムをご用意しました。さらにお買い上げ特典として、税込2,200円以上ご購入いただいた方に、正方形のミニサイズがかわいい「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします。

■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ概要

日本の国宝『鳥獣人物戯画』とミッフィーのコラボレーションです。

絵巻に登場する鳥獣たちとミッフィーが織りなすユーモラスなシーンを、生き生きと再現しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/268_1_91861d044e854eea6e17502285a0fd28.jpg?v=202510180156 ]

書店限定グッズのご紹介

※価格はすべて税込です。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

お買い上げ特典

「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「クリアしおり」を1枚プレゼントいたします！

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。

※ノベルティは、お一人様１会計につき１枚のお渡しとなります。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※レシートの合算はできませんのでご了承ください。

お取り扱い店舗

お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。

■「ミッフィー×鳥獣戯画」書店限定グッズ特設ページ

https://marimocraft.co.jp/event/mfcg1024/

マリモクラフトオンラインショップのご案内

マリモクラフトオンラインショップでは、マリモクラフトオリジナル『ミッフィー×鳥獣戯画』のアイテムを販売しております。

マリモクラフトオンラインショップ

▶https://marimocraft-shop.com/shops/miffy_choju-giga

※ミッフィー×鳥獣戯画の書店限定グッズのお取扱いはございません。

※マリモクラフトオンラインショップは、ノベルティ配布の対象外となります。

ミッフィーについて

日本のミッフィー情報サイト https://dickbruna.jp/

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。



マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/