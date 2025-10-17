〈情報解禁第3弾〉ライブ公演×東急歌舞伎町タワー館内コラボレーション「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」詳細が決定＆キービジュアル公開！

株式会社TSTエンタテイメント(C)N46LLC (C)Seed＆Flower

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲義教）が運営する東急歌舞伎町タワー（以下、本施設）では、2025年11月8日（土）～11月30日（日）の期間、坂道シリーズ３グループとのライブ公演×館内コラボレーション施策「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」（以下、本施策）を開催いたします。

本施設は、「好きを極める」をコンセプトに掲げ、多様なカルチャーが交差するこの地を舞台に、さまざまなコラボレーションを実施してきました。今回は、11月8日（土）から開始する坂道シリーズ３グループの新参者たちによるライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」を軸に、本施設内にて「新参者 二〇二五」オリジナルグッズやコラボレーションフードの販売、館内装飾などを実施し、坂道シリーズ３グループを視覚で、聴覚で、ときには味覚で楽しむ体験をご提供します。

本施策のキービジュアルは、多様な文化、人々が行き交う新宿から、「坂道シリーズ３グループの新期生たち、また坂道グループ全体が日本中、そして世界に大きく広がり羽ばたいて欲しい」という想いを込め、今日の日本が持つイラストカルチャーをミックスしました。

さらに、本施策の実施を記念し、東急東横線と東急田園都市線での車内ジャックトレインの運行も決定しました。本施設のある新宿を中心に、東急グループ沿線までエリアを広げ、新参者たちのデビューイヤーを盛り上げます。

本施策を通じて、国内のお客様はもちろん、海外から訪れる多くの方々にも、日本のアイドル文化の魅力を楽しんでいただける機会を提供します。

各コラボレーション施策の詳細は、以下の通りです。

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W4fSCHmwFiM ]

「新参者」は、2023年に、坂道グループの新参者（新期生たち）と当時開業1年目で新宿という街の新参者であった「東急歌舞伎町タワー」のコラボレーション施策として発足。

約2年ぶり2回目の開催である今回は、新たに坂道シリーズ３グループに加わった乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生たちのデビューイヤーを、本施設を中心に、渋谷をはじめ東急グループの沿線で盛り上げます。

今回のキービジュアルは、多様な文化、人々が行き交う新宿から、「坂道シリーズ３グループの新期生たち、また坂道グループ全体が日本中そして世界に大きく広がり羽ばたいて欲しい」という想いを込め、今日の日本が持つイラストカルチャーをミックスしました。イラストレーターは、カチナツミ（乃木坂46背景イラスト）、456（櫻坂46背景イラスト）、仮名井（日向坂46背景イラスト）３名の描き下ろしとなっています。

また、コピー「突きぬけろ、私。」には、坂道シリーズ３グループの新期生がアイドルとして歩み始めた今、期待も不安も迷いも飛びこえていけるように、という想いを込めました。あわせて、今回は新期生メンバー全員にもソロコピーを展開し、それぞれの想いを表現しています。

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」詳細

11月8日（土）からのライブ公演を軸に、本施設内を新参者たちがジャック！ライブ公演に先行して、オリジナルグッズ、コラボレーションフードの販売、館内装飾を11月1日（土）より開始します。

１.11月1日（土）～11月30日（日）

新参者 二〇二五 POP-UP STORE in TOKYU KABUKICHO TOWER

５階の特設物販ブースにて、「新参者 二〇二五」オリジナルグッズを販売します。本施策の描き下ろしイラストを用いたグッズや、車内ジャックトレインで使用されたデザインのポスター、ステッカー等、本施策ならではのグッズを揃えています。

さらに、グッズ販売に加え、フォトスポットや新期生たちの個性や軌跡が見られるパネルセクションなども展開。「新参者 二〇二五」を思う存分味わえるスペースをご用意しています。

■開催場所：東急歌舞伎町タワー５階 特設物販ブース

■開催期間：11月1日（土）～11月30日（日）

■営業時間：11：00～21：00

■グッズラインナップ

■フォトスポット、パネルセクション

グッズの販売に加え、フォトスポットや新期生の個性や軌跡が垣間見られるパネルセクションなども展開します。

〈イメージ〉

２.11月1日（土）～11月30日（日）

コラボレーションフード「新参者 二〇二五 with Collaboration foods」

11月1日（土）～11月30日（日）の期間、本施設内の飲食店舗にて、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46それぞれ３つのグループの新期生をイメージしたコラボレーションフード「新参者 二〇二五 with Collaboration foods」をお楽しみいただけます。対象店舗は、2階「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」、3階「namco TOKYO」、6階「THEATER MILANO-Za」、17階「JAM17 GELATERIA」となります。各店舗のコラボレーションフードを注文いただいた方には、１品につき「新参者 二〇二五 オリジナルメンバーソロ絵柄カード（各グループより１枚ランダム）」をプレゼントします。

メニューなど詳細は以下の通りです。

■2階 新宿カブキhall～歌舞伎横丁

コラボフード提供時間：11：00～23：00（L.O. 22：30）

メニュー／料金：

フード

乃木坂46 桃のホイップパンケーキ／1,869円（税込）

櫻坂46 フォンダンショコラ／1,869円（税込）

日向坂46 ジャーマンポテトチャーハン／

1,539円（税込）

ドリンク

NOGI ホイップソーダ／1,319円（税込）

SAKURA ホイップソーダ／1,319円（税込）

HINATA ホイップソーダ／1,319円（税込）

■3階 namco TOKYO

コラボフード提供時間：11：00～22：00（L.O.21：30）

※日にち・曜日によっては、ラストオーダー時間の変更・お席の制限がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

メニュー／料金：

乃木坂46 ベリークレープ／1,580円（税込）

櫻坂46 ブラック＆レッドクレープ／1,580円（税込）

日向坂46 アイリスブルークレープ／1,580円（税込）

■6階 THEATER MILANO-Za内「Za Bar」

各グループの新期生をイメージしたオリジナルコラボドリンクを、１グループ２種合計６種販売します。「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」オリジナルボトル付き。

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」オリジナルボトル

※当日の公演チケットをお持ちでないお客様も、6階物販運用条件に基づいてご購入いただけますが、一部購入不可の日程もございます。6階物販の購入条件・運用の詳細は、各坂道シリーズの公式告知をご確認ください。

メニュー／料金：

乃木坂46 エディブルフラワーレモネード／

1,000円（税込）

乃木坂46 ピーチゼリードリンク／

1,000円（税込）

櫻坂46 ベリーカフェラテ／1,000円（税込）

櫻坂46 ストロベリークランチドリンク／1,000円（税込）

日向坂46 シトラスハーブティー／1,000円

（税込）

日向坂46 ブルーゼリーレモネード／1,000円（税込）

■17階 JAM17 GELATERIA

コラボフード提供時間：10：00～22：00

メニュー／料金：オリジナル坂道コラボジェラート／1,000円（税込）

■「新参者 二〇二五 オリジナルメンバーソロ絵柄カード」イメージ

＜コラボレーションフード販売に関するご注意事項＞

・ご注文いただいたフード１品につき、各グループよりランダムで１枚お渡しとなります。

・絵柄はお選びいただけません。

・お買い上げの各店舗にてカードをお渡しとなります。

・なくなり次第終了となります。

・各店舗の営業時間は、変更となる可能性があります。

３.11月1日（土）～11月30日（日）

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」館内装飾

2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間中、本施設内の様々な箇所を新参者たちが

ジャック！パフォーマンス映像やフォトスポットをお楽しみいただけます。

■2階 FIRST STAGE

ステージ上でのキービジュアルパネル、新期生のMV、パフォーマンス映像などの放映

■3階 namco TOKYO

MUSIC & PLAY LOUNGE 『ASOBINOTES（アソビノオト）』エリアサイネージでの新期生のMV、

パフォーマンス映像などの放映

※他イベント実施期間中等は一時的に中断となりますので、予めご了承ください。

■17階

レコードウォールジャック、ミニフォトスポット

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる可能性があります。

その他、本施設のエントランス部分等も装飾予定です。

４.11月8日（土）～11月30日（日）

ライブ公演 「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」

2025年11月8日（土）～11月30日（日）の期間にて、乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生が、各グループ10公演ずつのワンマンライブを実施いたします。

詳細はこちらから：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/ (https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/)

５.11月16日（日）～30日（日）

ライブビューイング応援上映 １０９シネマズプレミアム新宿＆日本各地の１０９シネマズにて

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」の施策の一つとして行われる「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の一部公演のライブビューイング応援上映を東急歌舞伎町タワー内「１０９シネマズプレミアム新宿」及び「１０９シネマズ二子玉川」、「１０９シネマズグランベリーパーク」、「１０９シネマズ箕面」、「１０９シネマズ広島」にて実施します。映画館の上質な空間で盛り上がりつつも快適に公演をご覧いただける、ライブや劇場とは一味異なる体験をぜひお楽しみください。

詳細はこちらから：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/

最新情報は、本施策の公式Xをご確認ください。

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」 公式X：@shinzanmono25(https://x.com/shinzanmono25)

東急東横線・東急田園都市線 車内ジャックトレインの運行が決定！

今回のコラボレーション施策の開催を記念して、東急東横線、東急田園都市線の各車両にて、車内広告を「新参者 二〇二五」のビジュアルや、メンバーのソロコピー等でジャックした特別電車の運行を行います。

１. 東急東横線 5050系4000番台 1編成（10両編成）

運行期間：2025年10月19日（日）より1か月程度（予定）

運行区間：相鉄本線・相鉄いずみ野線～相鉄新横浜線～東急新横浜線～東急東横線～東京メトロ副都心線～東武東上線・横浜高速鉄道みなとみらい線～東急東横線～東京メトロ副都心線～西武池袋線・東武東上線

２. 東急田園都市線 2020系 1編成（10両編成）

運行期間：2025年10月22日（水）より1か月程度（予定）

運行区間：東急田園都市線～東京メトロ半蔵門線～東武伊勢崎線・日光線

※列車の運行状況は日々変動するため 運行の詳細情報をお伝えすることはできかねます。ご了承ください。

※本件に関し、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出期間中は、ダイヤ乱れ等の影響により、予告なしに運休する可能性がございます。

「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」の特設ページはこちら(https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/shinzanmono/)

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/