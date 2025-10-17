『サーモス ストア 三井アウトレットパーク 岡崎店』2025年11月4日（火）にグランドオープン

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2025年11月4日（火）にサーモスの直営店『サーモス ストア 三井アウトレットパーク 岡崎店』を、三井アウトレットパーク 岡崎にグランドオープンします。

今回グランドオープンする『サーモス ストア 三井アウトレットパーク 岡崎店』は、愛知県初のサーモス直営店となります。

「サーモス ストア」は「サーモスの製品を使ったライフスタイルの提案」をコンセプトにした、サーモス直営のアウトレット店舗です。直営店ならではのラインアップを取りそろえ、全国で22店舗目のオープンとなります。

オフィスや学校でのランチタイム、スポーツシーン、クッキング、ティータイムなど、日々の暮らしの中にサーモス製品があることで、より上質な毎日を送っていただけるよう提案するとともに、必要な時にすぐ欲しい「交換用部品」も取り揃え、“サーモス製品のある毎日”をサポートする「サーモス ストア」。カラフルで楽しい発見が満載のショップにお気軽にお立ち寄りいただき、快適で便利なお気に入りアイテムを見つけてください。

また、圧倒的な製品ラインアップを誇り、名入れサービスも行っている直営店『サーモス スタイリングストア』は東京都の『二子玉川ライズ店』、神奈川県の『マークイズみなとみらい店』『テラスモール湘南店』、兵庫県の『阪急西宮ガーデンズ店』の全国4店舗を展開中です。

■『サーモス ストア 三井アウトレットパーク 岡崎店』 店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/53758/table/281_1_b89e191b8ac0059d13564a34f7b3e2b9.jpg?v=202510180156 ]

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさま

ざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。