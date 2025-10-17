「GYDA（ジェイダ）」人気モデル「まぁみ」＆「きぃぃりぷ」がGYDAキャナルシティ博多に登場！リニューアル記念来店イベントを2025年11月1日(土)に開催！

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「GYDA（ジェイダ）」はGYDAキャナルシティ博多店のリニューアルオープンを記念し、人気モデル「まぁみ」さん「きぃぃりぷ」さんの来店イベントを2025年11月1日（土）に開催します。

GYDA_来店イベント

【来店イベント概要】

日程:2025年11月1日(土)

場所:GYDAキャナルシティ博多店

〈イベント時間〉

一部 ：12:00～14:00

二部 ：15:00～17:00

〈イベント内容〉

10,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順でイベント参加券をお渡しします。

※購入金額に応じてイベント特典が変わります。

※お一人様 上限2枚までとさせていただきます。

※イベント参加券は数に限りがあるため、上限に達し次第配布を終了させていただきます。

〈イベント特典〉

１.10,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影（お客様の携帯・デジタルカメラ）orチェキ撮影

２.15,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影＋お二人の直筆サイン

※サインをする物はお客様ご自身でご用意をお願いいたします。

３.各抽選で10名様にGYDAの商品をプレゼント

※各回5名様とさせていただきます。

４.オープン前にお並びいただいた先着10名様限定でお二人との動画撮影プレゼント

■まぁみ（小田愛実）プロフィール

2001年7月９日生まれ、茨城県出身。『nuts』専属モデル高校生のときに『egg』でモデルデビュー。2018年に恋愛リアリティショー『恋する(ハート)週末ホームステイ』に出演し注目を集める。2021年に第一子となる長男を出産。2024年に自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」がTikTokで大バズリ。

Instagram ： https://www.instagram.com/maaaami79

X ： https://x.com/maaaami79

TikTok ： https://www.tiktok.com/@maaaami79_

■きぃぃりぷ（鈴木綺麗）プロフィール

2001年8月7日生まれ。茨城県出身。2018年から復活したギャル雑誌『egg』で「今風古風ギャル」として専属モデルの中で人気ナンバーワンを誇る。2024年4月に同誌卒業。現在「渋谷女子インターナショナルスクール」にてメイク講師を務める。

Instagram ： https://www.instagram.com/kyiiripu.friedegg

X ： https://x.com/9_6_0807KiSu

TikTok ： https://www.tiktok.com/@kiiiriypu

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official