「GYDA（ジェイダ）」人気モデル「まぁみ」＆「きぃぃりぷ」がGYDAキャナルシティ博多に登場！リニューアル記念来店イベントを2025年11月1日(土)に開催！
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「GYDA（ジェイダ）」はGYDAキャナルシティ博多店のリニューアルオープンを記念し、人気モデル「まぁみ」さん「きぃぃりぷ」さんの来店イベントを2025年11月1日（土）に開催します。
GYDA_来店イベント
日程:2025年11月1日(土)
場所:GYDAキャナルシティ博多店
〈イベント時間〉
一部 ：12:00～14:00
二部 ：15:00～17:00
〈イベント内容〉
10,000円(税込)以上ご購入のお客様に先着順でイベント参加券をお渡しします。
※購入金額に応じてイベント特典が変わります。
※お一人様 上限2枚までとさせていただきます。
※イベント参加券は数に限りがあるため、上限に達し次第配布を終了させていただきます。
〈イベント特典〉
１.10,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影（お客様の携帯・デジタルカメラ）orチェキ撮影
２.15,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影＋お二人の直筆サイン
※サインをする物はお客様ご自身でご用意をお願いいたします。
３.各抽選で10名様にGYDAの商品をプレゼント
※各回5名様とさせていただきます。
４.オープン前にお並びいただいた先着10名様限定でお二人との動画撮影プレゼント
■まぁみ（小田愛実）プロフィール
2001年7月９日生まれ、茨城県出身。『nuts』専属モデル高校生のときに『egg』でモデルデビュー。2018年に恋愛リアリティショー『恋する(ハート)週末ホームステイ』に出演し注目を集める。2021年に第一子となる長男を出産。2024年に自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」がTikTokで大バズリ。
Instagram ： https://www.instagram.com/maaaami79
X ： https://x.com/maaaami79
TikTok ： https://www.tiktok.com/@maaaami79_
■きぃぃりぷ（鈴木綺麗）プロフィール
2001年8月7日生まれ。茨城県出身。2018年から復活したギャル雑誌『egg』で「今風古風ギャル」として専属モデルの中で人気ナンバーワンを誇る。2024年4月に同誌卒業。現在「渋谷女子インターナショナルスクール」にてメイク講師を務める。
Instagram ： https://www.instagram.com/kyiiripu.friedegg
X ： https://x.com/9_6_0807KiSu
TikTok ： https://www.tiktok.com/@kiiiriypu
■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://twitter.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official