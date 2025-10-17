世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレ選手とラウンド！『デサント』がプレミアムなゴルフ体験イベントを開催

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、日本、および中国の顧客の方を対象に、契約プロゴルファーであり、世界ランキング3位（10月14日現在）の実力を誇るXander Schauffele（ザンダー・シャウフェレ）選手とのプレミアムゴルフ体験イベントを10月6日（月）に開催いたしました。

イベントの目玉、シャウフェレ選手とのラウンドでは、シャウフェレ選手がまずお手本として圧巻のショットを披露すると、参加者からは感嘆の声が沸き起こりました。その後ラウンドの合間にそれぞれシャウフェレ選手に質問をしたり、一人ひとりが丁寧なアドバイスを受けながらプレーするなど、参加者全員がプレミアムなひと時を過ごしました。ラウンド後の懇親会では記念撮影やサイン会を実施し、参加者にとってかけがえのない思い出と、ゴルフへの新たなモチベーションに繋がる一日となりました。

ファンから沢山の刺激を受けたシャウフェレ選手は、イベント直後の10月9日（木）～12日（日）に開催されたPGA TOUR公式大会”Baycurrent Classic Presented by LEXUS”において、見事優勝を飾り、選手・参加者それぞれにとって、イベントの思い出はさらに特別なものになりました。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_golf_xanderschauffle_roundevent_report

シャウフェレ選手の圧巻のショットを間近で体感憧れのシャウフェレ選手とグータッチ懇親会での記念撮影サイン会の様子

【イベント後のザンダー・シャウフェレ選手からのメッセージ】

「日本や中国のファンの方と触れ合える貴重な機会でした。みんな、ゴルフが好きで真剣な眼差しだったことが忘れられません。僕にとってもこれからの試合に臨む確かなモチベーションに繋がりました。またお会いしましょう！」

本イベントは、期間中に応募条件を満たした当社の会員サービスCLUB DECENTE会員様を対象に、ザンダー・シャウフェレ選手とのラウンド（Aコース）のほか、当社も協賛する唯一の日本開催となるPGA TOUR公式大会”Baycurrent Classic Presented by LEXUS”の観戦チケットプレゼント（Bコース）を含めて実施され、この特別な機会に、多くのご応募をいただきました。

【イベント内容】

Aコース：ザンダー・シャウフェレ選手とラウンド（8名様）

・ザンダー・シャウフェレ選手と特別な1ホールを共にラウンド。

・ラウンド後には、同選手との懇親会にもご招待し、写真撮影やサイン会なども実施。

Bコース：PGA TOUR公式大会”Baycurrent Classic Presented by LEXUS”の観戦チケットプレゼント（20名様）

ザンダー・シャウフェレ選手について

Xander Schauffele(ザンダー・シャウフェレ)は、2017年「ザ・グリーンブライアークラシック」でPGA TOUR初勝利を飾ると、プレーオフ最終戦「ツアー選手権」で2勝目を挙げ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝きました。2021年に開催された東京五輪ではゴルフ競技の米国代表として金メダルを獲得。2024年には5月に行われた全米プロゴルフ選手権にて自身初のメジャー制覇を成し遂げ、同年7月には全英オープンを制しました。2025年10月には、日本開催のPGA TOURでも勝利を飾りました。PGA TOURを主戦場とし、世界ランク第3位（2025年10月14日時点）のトッププレーヤーです。

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。