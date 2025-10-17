王道のソーダに、ポケモンたち。 ポケモン最新ゲームから様々なポケモンが集合!! 合計1,000名様にポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズが当たる♪ 「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」を2025年10月20日(月)より全国にて数量限定発売いたします。

ガリガリ君は1981年に発売し、今年45年目を迎えたロングセラー商品です。発売当初から続く王道のソーダは、ガリガリ君の美味しさ・こだわりをもっとお客様に届けるべく、かき氷の氷を粗く削り、大きい氷の割合を増やし、従来よりも爽やかな後味へ2023年にリニューアル。今回、お客様に楽しんでいただく企画として、ポケモン最新ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちがパッケージに登場します。

「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」では、抽選で合計1,000名様に「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施いたします。ピクニックチェア、フリスビーの2種類から選べる賞品をご用意しておりますので、ぜひご応募ください。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

商品情報

■ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）

ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディー。

希望小売価格：86円（税込）

種類別：氷菓

容量：105ｍl

エネルギー：66kcal

発売日：2025年10月20日（月）

発売エリア：全国

※数量限定商品（無くなり次第終了）

※キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合がございます。

また、対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わっていきますので、店頭によってはお取り扱い時期が遅くなる場合がご

ざいます。

■ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ

ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディー。

希望小売価格：454円（税込）

種類別：氷菓

容量：63ｍl×7本

エネルギー：40kcal（1本当たり）

発売日：2025年10月20日（月）

発売エリア：全国

※数量限定商品（無くなり次第終了）

※キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合がございます。

また、対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わっていきますので、店頭によってはお取り扱い時期が遅くなる場合がご

ざいます。

キャンペーン情報

【ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズが合計1,000名様に当たる！キャンペーン】

■賞品

A賞：【応募券3枚】ピクニックチェア（収納袋付き） 100名様

※サイズ：58cm（幅）×48cm（奥行）×66cm（高さ）

B賞：【応募券1枚】フリスビー 900名様

※サイズ：24cm（直径）、材質：PP

■応募締切

第1回抽選分：2025年11月30日（日）

第2回抽選分：2025年12月31日（水）

第3回抽選分：2026年4月30日（木）

※各回とも当日消印有効

■対象商品：ガリガリ君ソーダ(マルチパック)ポケモンキャンペーンパッケージ

■応募方法

郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、ご希望の賞に必要な分の応募券と切手を貼り、必要事項を記入の上、ご応募ください。

応募券はキャンペーンパッケージの側面にあります。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※応募期間中であっても、数量限定のため、無くなり次第プレゼントキャンペーンパッケージを終了させていただきます。

【関連情報】

『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とは

2025年10月16日発売の Nintendo Switch ソフト『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』・『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』は、『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作です。

冒険の舞台は、人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」。2013年に発売された『ポケットモンスター Ｘ』『ポケットモンスター Ｙ』に登場する「ミアレシティ」と比べてみると、街中には草木が増え、最新のテクノロジーを感じさせる設備が見られます。そんなミアレシティを観光で訪れた主人公は、「チコリータ」「ポカブ」「ワニノコ」から1匹をパートナーとして選び、仲間たちと共に、街で起こる様々な出来事や事件に挑みます。

シリーズ初、ポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘により、これまでにないポケモン勝負を楽しめるのも本作の醍醐味です。一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化「メガシンカ」も必見です。「ミアレシティ」でのまだ見ぬ冒険が、あなたを待ち受けています。

https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。