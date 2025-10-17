オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』、新衣装「エンジェリオン＆デモニス」発売！ハロウィンイベントも開催！

Pearl Abyss Corp.

株式会社Pearl Abyss JP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：韓 昇煕、以下 当社）は、PC版『黒い砂漠』において10月16日(木)に新衣装「エンジェリオン＆デモニス」の発売とハロウィンイベントの実施を発表しました。

■新衣装「エンジェリオン＆デモニス」

期間限定の新衣装「エンジェリオン」と「デモニス」が登場し、あなたのキャラクターをハロウィンに舞い降りた天使や悪魔に変身させます。

この衣装で、ハロウィンシーズンをさらに盛り上げましょう。

■ハロウィンイベント

ハロウィンフェスティバル

ハロウィンをテーマにした特別なイベントを開催します。挑戦課題を通じて毎日「[EV] 不気味なカボチャの印章」を獲得できるほか、狩り場に現れる「カボチャお化け」を討伐することで、バフアイテムや貴重なアイテムなどを獲得できます。集めた「印章」は、「カボチャ精霊」や「カボチャランプ」などの限定家具アイテムや強化アイテムなどと交換できます。ハロウィンイベントの期間中は、ベリア村とハイデルがハロウィンの不気味な雰囲気に包まれ、普段とは違う景色を楽しむことが可能です。

イベント期間：2025年10月16日(木)メンテナンス後～2025年11月6日(木)メンテナンス前

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11025

黒い砂漠の世界に現れた天使と悪魔！

ベリア村に現れた怪しい科学者「マルニ」から依頼「[EV] マルニの新しい実験」などのイベント依頼を受注して、特別なワームホールジェネレーターを使い、天使または悪魔に挑むことができます。討伐に成功すると「不気味なカボチャの印章」を獲得できます。また、週間依頼も用意されており、完了すると「性悪説」や「性善説」といったユニークな称号を獲得できます。その他にも、バルタリ農場へ向かう週間依頼を完了することで「不気味なカボチャバスケット」を獲得することも可能です。

イベント期間：2025年10月16日(木)メンテナンス後～2025年11月6日(木)メンテナンス前

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11026

カボチャ視点で楽しむハロウィンナイト

「カボチャの視点」をテーマにしたユニークなスクリーンショット投稿イベントを開催します。提供しているカボチャなどのテンプレートを使用し、ゲーム内で撮影したお気に入りの風景や日常のワンシーンと合成して、まるでカボチャ自身が冒険しているかのような作品を制作します。制作した作品を掲示板に投稿することでイベントに参加できます。参加報酬があるほか、優秀賞に選ばれた3名には「パンプキン衣装箱」がプレゼントされます。

奮ってご応募ください。

イベント期間：2025年10月16日(木)メンテナンス後～2025年10月30日(木)メンテナンス前

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11024

■PC版『黒い砂漠』について

日本サービス開始から10周年を迎えた、オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』。

本作は、北米最大のメディア「MMORPG.com」にて2023年のユーザー投票による「Best MMO of the Year」「Best MMO Expansion」などに選ばれました。さらに、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）による2023年の海外市場における韓国ゲームユーザー調査では、「日本で最も親しまれている韓国PCオンラインゲーム」として3年連続1位に輝いています。

本作の魅力は、「豊富なコンテンツ」「圧倒的な戦闘体験」「自由度の高いキャラクターメイク」、そして毎週のアップデートを通じた継続的な進化による「開発力の高さ」など、多方面から高く評価され、現在も国内外で約5,000万人の冒険者の皆様にご愛顧頂いております。

『黒い砂漠』は、これからも唯一無二のオープンワールドRPGとして進化を続けていきます。

》 PC版『黒い砂漠』

・公式サイト: https://www.jp.playblackdesert.com

・X: https://x.com/OFFICIAL_BDJP

・YouTube: https://www.youtube.com/@BlackDesert_JP

(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.