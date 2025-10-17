日本初！健常者・パラクライミングの一体開催となる国際大会IFSC クライミンググランドファイナルズ福岡2025

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、2025年10月23日（木）～26日（日）、筑豊緑地公園（いいづかスポーツ・リゾート・リトリート：福岡県飯塚市）で開催される「 IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」へ協賛いたします。

本大会は、シーズンの締めくくりとなる重要な大会であると同時に、多様性と革新性を重視し、男女混合のチームフォーマットを導入し国別対抗戦を実施するほか、日本で初めてパラクライミング国際大会を同時開催します。また、「共生」をテーマに、リード、ボルダー、パラクライミングを融合させた新しいエキシビションを実施し、相互尊重と多様性を大切にする大会を目指しています。

当社では、クライミングの力を通じて、全ての人が活躍できる社会の実現を目指すという大会の開催趣旨に賛同し、4日間の大会を盛り上げるべく、協賛と運営のサポートを行います。

今後も世界中に夢と感動を与えるスポーツの発展を応援してまいります。

＜大会概要＞

■総称：IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025

■名称：IFSC NATIONS GRAND FINALE 2025/IFSC PARA CLIMBING MASTER FUKUOKA 2025

■日程：2025年10月23日（木）～26日（日）

■会場：筑豊緑地公園/いいづかスポーツ・リゾート ザ・リトリート（福岡県飯塚市仁保8-37）

■競技：男女混合の国別対抗戦とパラクライミングを合わせて開催

■種目：ボルダー、リード、パラクライミング

■主催：国際スポーツクライミング連盟 (IFSC) / 一般社団法人パラクライミング協会（JPCA）

クライミング グランドファイナルズ 福岡大会組織委員会

■参加：のべ600名（スタッフ含む）

国別:31名（６ヵ国・地域×2名 × 男女、リザーブ X 男女）

パラ:16名（8名 × 2クラス）

■放送：地上波 フジテレビ（予定）、Abemaにて全日程配信（予定）

＜企業ブース出展のお知らせ＞

大会期間中は、ダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」のイベントブースを展開いたします。モーリーズブースでは、ダイナムとコムシード社が業務連携のもと、リリースした新作バーチャルホールアプリ「スロパチスピリット」をダウンロードすることで参加できる無料のゲームアトラクションを実施予定です。会場へお越しの際には、ぜひ当社のイベントブースにもお立ち寄りください。

※写真はイメージです。実施内容は変更となる可能性がございますことを予めご了承ください。

■スロスピとは

『スロスピ』は、最新の人気機種から往年の名機までを再現した実機シミュレーターを、3Dホール空間内で自由にプレイできるバーチャルホールアプリです。ユーザーは、自宅にいながら実際のホールさながらの臨場感を体験でき、遊技設定や立ち回りを楽しめる内容となっています。また、パチンコホール運営企業である当社との連携により、アプリ内にはダイナムの実店舗の雰囲気を再現したバーチャルダイナムも実装されており、ダイナム限定のプライベートブランド機「eA夏⾊日記」なども展開されています。

■株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に389店舗（2025年10月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム採用サイト：https://www.recruit.dynam.jp/

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp