「ときめきメモリアル Girl′s Side」ぬいぐるみSHOPが東京・大阪にてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年12月4日(木)より有楽町マルイ 7F、2025年12月19日(金)より心斎橋オーパ 9FにてKONAMIのコンテンツ「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズの関連グッズを販売いたします。

今回のイベントでは、「ときめきメモリアル Girl's Side」の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただける内容を予定しております。グッズ情報の更新に関しては、THEキャラ@公式(@thechara_2014(https://x.com/thechara_2014))をチェックしてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=99625

【イベント情報】

イベント名：「ときめきメモリアル Girl's Side」ぬいぐるみSHOP

【開催期間・場所】

■東京

会場：有楽町マルイ 7F

期間：2025年12月4日(木)～2026年1月18日(日)

■大阪

会場：心斎橋オーパ 9F

期間：2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)

【ご購入者様特典】

【販売商品】

販売商品は事前通販での受注販売も予定しています。

◆エビテン：https://ebten.jp/ebcco/1756

◆THEキャラ本店：https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4247

受注期間：10月17日(金)12:00～11月13日(木)23:59

発送時期：2026年3月下旬～4月上旬より順次発送



※過去販売したぬいぐるみも事前通販にてお取り扱いいたします

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love ぬいぐるみキーホルダークリスマス

価格：各2,530円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横90mm×縦130mm

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横90mm×縦130mm

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story ぬいぐるみキーホルダークリスマス

価格：各2,530円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約 横90mm×縦130mm

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横90mm×縦130mm

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横44mm×縦70mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横44mm×縦70mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約 横44mm×縦70mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横44mm×縦70mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横89mm×縦127mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横89mm×縦127mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約 横89mm×縦127mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約 横89mm×縦127mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)

種類数：全9種

サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love アクリルスタンドクリスマス

価格：各1,650円(税込)

種類数：全8種

サイズ：全高 約 120mm

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season アクリルスタンドクリスマス

価格：各1,650円(税込)

種類数：全7種

サイズ：全高 約 120mm

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story アクリルスタンドクリスマス

価格：各1,650円(税込)

種類数：全6種

サイズ：全高 約 120mm

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart アクリルスタンドクリスマス

価格：各1,650円(税込)

種類数：全7種

サイズ：全高 約 120mm

ときめきメモリアル Girl's Sideラバーデスクマット

価格：各3,850円(税込)

種類数：全2種

サイズ：約 横600mm×縦350mm

ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)

種類数：全10種

サイズ：全高 約 60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)

種類数：全11種

サイズ：全高 約 60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)

種類数：全11種

サイズ：全高 約 60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart マグネット(ランダム)ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)

種類数：全11種

サイズ：全高 約 60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

その他、過去に販売した商品の再販も予定しております。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://twitter.com/girlsside573

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)Konami Digital Entertainment

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売