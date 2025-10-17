「ときめきメモリアル Girl′s Side」ぬいぐるみSHOPが東京・大阪にてOPEN！

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年12月4日(木)より有楽町マルイ 7F、2025年12月19日(金)より心斎橋オーパ 9FにてKONAMIのコンテンツ「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズの関連グッズを販売いたします。




今回のイベントでは、「ときめきメモリアル Girl's Side」の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただける内容を予定しております。グッズ情報の更新に関しては、THEキャラ@公式(@thechara_2014(https://x.com/thechara_2014))をチェックしてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=99625



【イベント情報】


イベント名：「ときめきメモリアル Girl's Side」ぬいぐるみSHOP



【開催期間・場所】


■東京


会場：有楽町マルイ 7F


期間：2025年12月4日(木)～2026年1月18日(日)



■大阪


会場：心斎橋オーパ 9F


期間：2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)



【ご購入者様特典】






【販売商品】


販売商品は事前通販での受注販売も予定しています。



◆エビテン：https://ebten.jp/ebcco/1756


◆THEキャラ本店：https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4247



受注期間：10月17日(金)12:00～11月13日(木)23:59


発送時期：2026年3月下旬～4月上旬より順次発送

※過去販売したぬいぐるみも事前通販にてお取り扱いいたします




ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love ぬいぐるみキーホルダー
クリスマス

価格：各2,530円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約 横90mm×縦130mm






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横90mm×縦130mm






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story ぬいぐるみキーホルダー
クリスマス

価格：各2,530円(税込)


種類数：全6種


サイズ：約 横90mm×縦130mm






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ぬいぐるみキーホルダー クリスマス

価格：各2,530円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横90mm×縦130mm






ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約 横44mm×縦70mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横44mm×縦70mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全6種


サイズ：約 横44mm×縦70mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横44mm×縦70mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約 横89mm×縦127mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横89mm×縦127mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全6種


サイズ：約 横89mm×縦127mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart クリアブロマイド(ランダム) クリスマス

価格：550円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約 横89mm×縦127mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)


種類数：全8種


サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)


種類数：全6種


サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス

価格：880円(税込)


種類数：全9種


サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love アクリルスタンド
クリスマス

価格：各1,650円(税込)


種類数：全8種


サイズ：全高 約 120mm






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season アクリルスタンド
クリスマス

価格：各1,650円(税込)


種類数：全7種


サイズ：全高 約 120mm






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story アクリルスタンド
クリスマス

価格：各1,650円(税込)


種類数：全6種


サイズ：全高 約 120mm






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart アクリルスタンド
クリスマス

価格：各1,650円(税込)


種類数：全7種


サイズ：全高 約 120mm






ときめきメモリアル Girl's Side
ラバーデスクマット

価格：各3,850円(税込)


種類数：全2種


サイズ：約 横600mm×縦350mm








ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)


種類数：全10種


サイズ：全高 約 60mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)


種類数：全11種


サイズ：全高 約 60mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)


種類数：全11種


サイズ：全高 約 60mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ

価格：385円(税込)


種類数：全11種


サイズ：全高 約 60mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





その他、過去に販売した商品の再販も予定しております。


皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


公式URL：https://twitter.com/girlsside573


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)Konami Digital Entertainment



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売