「ときめきメモリアル Girl′s Side」ぬいぐるみSHOPが東京・大阪にてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年12月4日(木)より有楽町マルイ 7F、2025年12月19日(金)より心斎橋オーパ 9FにてKONAMIのコンテンツ「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズの関連グッズを販売いたします。
今回のイベントでは、「ときめきメモリアル Girl's Side」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただける内容を予定しております。グッズ情報の更新に関しては、THEキャラ@公式(@thechara_2014(https://x.com/thechara_2014))をチェックしてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=99625
【イベント情報】
イベント名：「ときめきメモリアル Girl's Side」ぬいぐるみSHOP
【開催期間・場所】
■東京
会場：有楽町マルイ 7F
期間：2025年12月4日(木)～2026年1月18日(日)
■大阪
会場：心斎橋オーパ 9F
期間：2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)
【ご購入者様特典】
【販売商品】
販売商品は事前通販での受注販売も予定しています。
◆エビテン：https://ebten.jp/ebcco/1756
◆THEキャラ本店：https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4247
受注期間：10月17日(金)12:00～11月13日(木)23:59
発送時期：2026年3月下旬～4月上旬より順次発送
※過去販売したぬいぐるみも事前通販にてお取り扱いいたします
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love ぬいぐるみキーホルダー
クリスマス
価格：各2,530円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約 横90mm×縦130mm
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season ぬいぐるみキーホルダー クリスマス
価格：各2,530円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横90mm×縦130mm
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story ぬいぐるみキーホルダー
クリスマス
価格：各2,530円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約 横90mm×縦130mm
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart ぬいぐるみキーホルダー クリスマス
価格：各2,530円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横90mm×縦130mm
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約 横44mm×縦70mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横44mm×縦70mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約 横44mm×縦70mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart スクエアホログラムカンバッジ(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横44mm×縦70mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love クリアブロマイド(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約 横89mm×縦127mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season クリアブロマイド(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横89mm×縦127mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story クリアブロマイド(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約 横89mm×縦127mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart クリアブロマイド(ランダム) クリスマス
価格：550円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約 横89mm×縦127mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス
価格：880円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス
価格：880円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス
価格：880円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart オーロラアクリルキューブ(ランダム) クリスマス
価格：880円(税込)
種類数：全9種
サイズ：約 横50mm×縦50mm×厚み8mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love アクリルスタンド
クリスマス
価格：各1,650円(税込)
種類数：全8種
サイズ：全高 約 120mm
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season アクリルスタンド
クリスマス
価格：各1,650円(税込)
種類数：全7種
サイズ：全高 約 120mm
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story アクリルスタンド
クリスマス
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
サイズ：全高 約 120mm
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart アクリルスタンド
クリスマス
価格：各1,650円(税込)
種類数：全7種
サイズ：全高 約 120mm
ときめきメモリアル Girl's Side
ラバーデスクマット
価格：各3,850円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約 横600mm×縦350mm
ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ
価格：385円(税込)
種類数：全10種
サイズ：全高 約 60mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ
価格：385円(税込)
種類数：全11種
サイズ：全高 約 60mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 3rd Story マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ
価格：385円(税込)
種類数：全11種
サイズ：全高 約 60mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart マグネット(ランダム)
ミニキャラサンタ
価格：385円(税込)
種類数：全11種
サイズ：全高 約 60mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
その他、過去に販売した商品の再販も予定しております。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://twitter.com/girlsside573
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)Konami Digital Entertainment
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売