【ABC-MART】おすすめ！『雨の日に履きたくなる』新作シューズ、見た目も機能も両方叶えるシューズコレクション

写真拡大 (全18枚)

株式会社エービーシー・マート



　雨が降ると、一番の心配ごとは濡れてしまうこと。お気に入りのシューズや衣服が濡れるのは誰だって嫌なはずですが、そうは言っても避けて通ることはできません。しかし、そんな雨の日にこそ力を発揮するシューズがあれば、雨の日でもオシャレに妥協せず、雨の日でもどんどんお出かけしたくなる。お仕事の日の雨でも安心できる。『雨の日に履きたくなる』シューズをチェックしましょう。



■秋は天気が変わりやすい、長引く雨も。そんなときの悩みは。

　気温が下がり、ファッションを楽しむにはいい季節。しかし、天気が変わりやすいのもこの時期ならではです。10月の雨は、主に「秋雨前線」によるしとしとと長時間続く雨が特徴です。一方、台風が接近・上陸すると、秋雨前線と重なり局地的な大雨や強風をもたらすこともあります。いろいろな服や靴を着て出かけやすいですが、オシャレをするには、少々気を遣う季節です。お気に入りのシューズが濡れてしまい、残念な気分になることもしばしば。でも、そんな時期に嬉しい、雨を気にせずに、オシャレを楽しむことができるシューズを多数リリース中です。


普段でも、仕事シーンでも活躍する『雨の日に履きたくなる』シューズをご紹介します。



■『雨の日に履きたくなる』新作シューズ登場！防水機能で雨も安心！

NIKE【ナイキ】　24,200円(税込)


https://gs.abc-mart.net/shop/g/g5997550006049/







CONVERSE【コンバース】　20,350円(税込)


https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6997060001012/







VANS【ヴァンズ】　14,300円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6974350001014/








■いつも履いているデザインで、防水機能が付いている嬉しい人気アイテム！

SALOMON【サロモン】　16,500円(税込)


https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6912620001049/







New Balance【ニューバランス】　19,800円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6763790001048/







CLARKS【クラークス】　35,200円(税込)


https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6869950001017/








■秋はブーツが履きたい！

Timberland【ティンバーランド】　30,800円(税込)


https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7006830001019/






Danner【ダナー】　35,200円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6752820003012/








MERRELL【メレル】　27,500円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g7036090001019/







■お仕事シーンでも活躍する雨の日おススメシューズ！

HAWKINS【ホーキンス】　14,300円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6664200001017/







Danner【ダナー】　39,050円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6815250001018/







HAWKINS【ホーキンス】　10,890円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6909480002018/







HAWKINS【ホーキンス】　13,200円(税込)


https://www.abc-mart.net/shop/g/g6824170003018/








■雨の日を“わずらわしい日”から、“おしゃれを楽しむ日”へ。

雨の日は、どうしても外に出るのが億劫になりがち。


“雨の日の味方”があれば、空模様に左右されず、その一歩が少し軽くなり、自分らしく過ごせます。今日の足もとが、あなたの気分をちょっとだけ晴れにする──ABCマートが提案する、新しいレインスタイルを楽しんでください。



■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：野口実


所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）