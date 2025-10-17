【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】株式会社FABRIC TOKYOとの新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

このたび、日テレ・東京ヴェルディベレーザは、オーダーメイドのビジネスウェアブランド『FABRIC TOKYO』を運営する株式会社FABRIC TOKYO（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 森雄一郎）と、新たにコーポレートパートナー契約を締結しましたのでご報告します。

■代表取締役CEO 森雄一郎 様 コメント

「このたび、日テレ・東京ヴェルディベレーザ様とパートナー契約を締結できたことを、大変光栄に思っております。ベレーザ様は、長きにわたり女子サッカー界をリードし続け、数々の栄光を築いてこられた名門クラブであり、今年度は『AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26』という国際舞台での、さらなる飛躍も期待されています。

その挑戦の道のりを、快適性と見栄えを両立した、私たちFABRIC TOKYOのカスタムウェアで後押しができることを、心から誇りに思います。

東京を拠点とする同士として、またベレーザ様の永続的な発展に繋がるよう、全力でサポートしてまいります。今後もファン・サポーターの皆さまがワクワクするような取り組みで盛り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！」

■会社概要

会社名：株式会社FABRIC TOKYO

代表者：代表取締役CEO 森雄一郎

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目24-10 TSビル 2階

設立年月：2012年4月6日

事業内容：“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供。

店舗で採寸した体型データはクラウド上に保存され、以降はオンラインから注文が可能。リアル店舗も展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。

https://fabric-tokyo.com/

