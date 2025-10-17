LINE流入経路を可視化｜初心者向けエルメ活用セミナー開催報告

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月25日（木）に「初心者向けL Message（エルメッセージ）説明会」をオンラインで開催しました。

本セミナーでは、LINE公式アカウントの基礎知識から、拡張ツール「L Message（エルメ）」を使った業務自動化までを、参加者が実際に操作しながら学べる実践形式で実施しました。

LINE公式アカウント"だけ"では足りない--3つの課題

セミナー前半では、LINE公式アカウントの6つの基本機能（あいさつメッセージ、個別チャット、ショップカード、クーポン、リッチメニュー、メッセージ配信）を整理しながら、活用のポイントを解説。

そのうえで、LINE公式アカウント単体では以下の課題があることが示されました。

- 流入経路が見えにくい- 顧客データの自動取得ができない- 予約・決済機能がない

これらの課題を解決し、運用の効率化を支援するツールとして「L Message（エルメ）」を紹介しました。

サロン面談予約機能の設定を参加者が実践

後半は、美容サロンやコンサルティング業の現場で使いやすい「サロン面談予約機能」を操作画面を共有しながら実演。

参加者は以下の手順で、短時間で予約導線を作成しました。

- コース作成：サービス名と所要時間を登録- シフト登録：対応曜日・時間帯を設定。毎週固定に加え、カレンダーから日付単位の調整も可能- 取得項目の設定：予約時に収集する情報（名前、性別など）をカスタマイズ- 完了メッセージ編集：予約直後の自動返信を編集し、体験を整える

また、初心者が見落としやすい重要設定も解説しました。

実務に直結する質疑応答

- 予約受付期間：例）30日前～3時間前まで- 上限設定：同一枠の二重予約（ダブルブッキング）を防ぐ仕組み

Q. 来店回数をお客様に表示できますか？

A. 友だち情報のポイント機能で実現できます。来店後に自動でポイントを付与・管理し、配信時に「あなたは○回来店されました」と表示できます。リピート施策（例：「10回来店で特典」）にも活用できます。

Q. Zoomのオンライン面談を有料にしたい場合は？

A. 有料プランで決済連携機能が使えます。予約と同時に事前決済まで完結できます。

Q. 同じ時間に複数予約が入るのを防げますか？

A. 予約の上限設定で制御できます。1枠1名などの制限を設ければ二重予約を防止できます。

Q. 既存顧客だけが使える予約ページにしたい

A. タグと表示制御の設定で対応できます。たとえば「新規顧客」タグが付いた友だちには予約ページを非表示にできます。

Q. フォームで集めた情報は、別の場面でも使えますか？

A. 友だち情報として保存されるため、条件配信やタグ付けに活用できます。例：「性別＝女性」を選んだ方に女性向けメッセージだけを配信する、といった運用ができます。

L Message（エルメッセージ）について

L Message(エルメ)は、株式会社ミショナが運営するLINE公式アカウントの自動化ツールです。

無料プランでも、今回紹介した「サロン面談予約機能」を利用できます。

▼主な機能

・メッセージ配信・セグメント配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売・決済連携

・データ分析

