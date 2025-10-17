千葉大学　墨田区　ルネサンス　墨田サテライトキャンパスで通いの場「笑かつ！CAFE」始めます

国立大学法人千葉大学

千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュートは、予防医学センター 鈴木規道准教授らの研究チームの下、委託元である墨田区（高齢者福祉課・行政経営担当）及び株式会社ルネサンスと協力し、千葉大学墨田サテライトキャンパスにある産官学民研究拠点「あつまレ HUB・LAB・SUMIDA」にて、笑い・運動・交流をテーマとした新しい通いの場「笑かつ！CAFE」プログラムを2025年10月より開始します。地域の皆さまが気軽に集い、心身を動かしながら交流できる場を目指すこのプログラムは、10月14日（火）を皮切りに、毎週火曜日10：00～11：30に計６回開催します。

■取り組み内容

日々の生活の中でよく笑うこと、運動をすること、交流を持つことーー日々のこうした活動が、健康に良い影響を与えることは、様々な研究で示されています。本プログラムは日々の生活の中で「笑い」、「運動」、「交流」を取り入れることを目的としています。

笑い：墨田区に活動拠点を置く落語長屋の協力のもと、全ての回にプロの噺家（はなしか）が登壇します。また千葉大学の落語研究会が参加する回もあり、プロアマ混合の落語を楽しめます。

運動：スポーツクラブとリハビリ特化型デイサービスを運営するルネサンス協力のもと、楽しく脳を活性化できる運動を実施します。

交流：プログラムの後には、千葉大学墨田漢方研究所監修のプラスカフェでお茶を飲みながら、当日の振り返りを行います。

■開催詳細

開催場所：千葉大学墨田サテライトキャンパス

（〒131-0044 東京都墨田区文花１丁目１９－１）

定 員：３５名程度（現在、定員を超えるお申込みをいただいています。）

対 象：全世代・６５歳以上を優先

参 加 費：無料

開催日程：

２０２５年

１０月１４日（火）１０：００～１１：３０ 金原亭馬太郎＋千葉大学落語研究会

１０月２１日（火）１０：００～１１：３０ 古今亭圓菊

１０月２８日（火）１０：００～１１：３０ 古今亭圓菊

１１月 ４日（火）１０：００～１１：３０ 金原亭馬太郎

１１月１１日（火）１０：００～１１：３０ 古今亭圓菊 ＋千葉大学落語研究会

１１月１８日（火）１０：００～１１：３０ 古今亭圓菊

■協力

UDCすみだ https://udcsumida.jp/

すみだ落語長屋｜OFFICE YAO https://note.com/office_yao/n/n90c2dbe1325a

プラスカフェ https://sites.google.com/view/sumidagreens/cafe

あつまレ HUB・LAB・SUMIDA https://www.bewell.cpms.chiba-u.jp/atsumare-hublab

千葉大学落語研究会

■今後の展望

来年度以降は定期的な開催を目指します。来年度より、同意のとれた参加者に健康や生活に関する情報を伺い、笑い、運動、交流、３つの特徴を持つ通いの場の効果検証の実施に向けて検討を進めていきます。