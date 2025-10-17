新作RPG『カオスゼロナイトメア』キャラクター「ハル」のアニメーションPVを公開！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■『カオスゼロナイトメア』公式YouTubeで、キャラクター「ハル」のアニメーションPV公開

■「ハル」がトラウマを克服していく姿と「アンカー」を活用した迫力のある戦闘シーン

■キャラクター紹介および戦闘モーション映像など、追加情報も順次公開予定

スマイルゲート・メガポートは、SUPER CREATIVEが開発している新作RPG『カオスゼロナイトメア』(以下、『カオゼロ』)のゲーム内キャラクター「ハル」のアニメーションPVを公開したことを10月17日(金)に発表しました。

『カオゼロ』公式YouTubeにて、10月17日(金)13時に公開されたPVでは、かわいい女子学生である「ハル」がトラウマを克服していく姿と、錨形の「アンカー」を使用した迫力のある戦闘シーンが描かれています。

「ハル」は、アカデミー在学中の風紀委員であり、明るい笑顔と穏やかな性格を持つ少女として登場します。

外見とは違いとても大食いで、使用する武器も巨大な錨の形をした「パワーアンカー」です。

プレイヤーである「ファースト」と共にカオスを探検する戦闘員として、「アンカーシュート」、「アンカーポインター」、「パワーチャージ」など、色々な攻撃カードを保有しており、スキルカードで自身の攻撃カードのダメージ量を強化し、特に繰り返し使用するたびに強くなる「アンカーシュート」で、大きなダメージを与えることができるという点が特徴です。

また10月20日(月)から、「ハル」のキャラクター紹介および戦闘モーション映像など、追加情報を公式SNSと公式コミュニティにて順次公開予定です。

▼【カオスゼロナイトメア】「ハル」キャラクター予告映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4yvq2sE6Pfk ]

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日予定

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP