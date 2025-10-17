【初開催】建設DXアワード 2025

RX Japan 株式会社

日本最大の展示会主催会社 RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、建設RXコンソーシアムと共同主催で、建設DXアワード2025を開催いたします。

＜概要＞

日程：2025年12月10日（水）～12日（金）（建設DX展 会期中）

場所：東京ビッグサイト（建設DX展 会場内 特設ステージ）

実施形式：公開ピッチ形式によるプレゼンテーション・審査（各社持ち時間：約10分）

＊各部門ごとにピッチ終了後、会場内で審査員・発表者・聴講者にて交流会を行う。

＊最終日のピッチ後は、表彰式と全体交流会を行う。

＜スケジュール・審査の流れ＞

一次審査：12月10日（水）、11日（木）11:00～16:00

各社10分間のピッチ形式で実施（応募企業の中から選抜された全24社）

決勝審査：12月12日（金）10:30～12:30

各社10分間のピッチ形式で実施（一次審査を通過した6社が進出）

審査員：建設RXコンソーシアム正会員 ※等から選出された審査員（各部門5名、全30名）

※（一社）日本建設業連合会に加盟する総合建設業者であって、

一定規模以上の企業で、自社技術開発を行う研究機関を有している企業

審査基準：技術の革新性／建設現場での実装可能性／社会的インパクト／発展性・持続性／プレゼンテーションの明快さ・説得力

＜応募資格＞

以下のすべてを満たす企業・団体を対象とする。

１.建設DX展の出展企業であること

２.建設の課題解決に資する技術・製品・サービスを保有していること

＜応募費用＞

無料。応募方法については下記をご確認ください。

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/visit/kdx/award.html

ピッチ審査の観覧は無料です。観覧希望の方は建設DX展の来場登録をお願いいたします。（無料）

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/visit/kdx.html(https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/visit/kdx.html?utm_campaign=awardpr&utm_medium=referral&utm_source=awardpr)