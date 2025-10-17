＜ブランパン＞美しい秋色に彩られた 新作 ヴィルレ コレクションを発表

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部

スイス時計のブランパンは、美しい秋色の新しい文字盤、さりげなく再解釈した審美的なディテール、手作業で美しく仕上げられた自社製 ムーブメント。ブランパンを象徴するモデルが、その全てを備えた3種類で発表しました。

ヴィルレ コレクション は、卓越した技術と、ブランパンのスタイルの純粋性という2つの遺産を受け継いできました。これこそが、ブランパンのスタイルを最も真摯に表しています。

・ 今日、3つのアイコニックなモデルが新 しく16のリファレンスで登場。2つの サイズ（40 mmおよび33.20 mm） 、18Kレッドゴールド製とステンレススティール製でご用意しています。

・ 日付表示を備えた自動巻き三針モデル（40 mm）

・ ムーンフェイズを備えたコンプリートカレンダー（40 mm）

・ ムーンフェイズ カレンダー （33.2 mm）

・ 文字盤：細かくグレインを施したオパリンダイヤルとゴールデンブラウンダイヤルを採用。

・ インデックスと針：表面にサテン仕上 げを施し、ポリッシュ仕上げの面取り加工を施した、洗練された18Kゴールド製ローマ数字、発光塗料のインサートを施したほっそりとした針。

・ 表現力豊かなムーンフェイズ：特徴 的な顔をあしらったサテン仕上げの膨らんだ18Kゴールドムーンを備えたセラミック製ディスク 、深みと存在感を引き立てる大きな窓の中にセットされています。

・ 新しいローター：オープンワーク 、ポリッシュ仕上げの面取り加工を施したサテン仕上げのゴールド製、機械式ムーブメントの美しさを見ることができ、卓越した仕上げを引き立てます。

・ 卓越した技術：オートオルロジュリー （ コート・ド・ジュネーブ 、面取り ）の伝統に則って装飾を施した自社製自動巻きムーブメントに、新しいサテン仕上げと、角度にポリッシュ仕上げを施したオープンワークのローター。コンプリートカレンダーには 、特許を持つアンダーラグコレクターが装備され ています 。

・ ストラップ：クイックチェンジシステ ム搭載、新しい4色展開（ブラウン、ブルーグレー、ハニー、ベージュヌバックベルベット）、自然な経年変化を楽しめる、しなやかなバローロ仕上げ。

40年以上にわたり、その名を冠した村の魂を反映してきた ヴィルレ は 、ブランパンをオートオルロジュリーにおける ベンチマークにした職人や時計職人の世代のビジョンを体現しています。今日、最新の自社製キャリバーを搭載し、 オートオルロジュリーの伝統に則って装飾を施したヴィルレは、純粋さ、エレガンスにおける理想を、今まで以上に表現しています。

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja