横浜 FC C.R.O 内田 智也 『J リーグ気候アクションアンバサダー』認定のお知らせ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

この度、J リーグが 2025 年 10 月より、気候アクションの一環として実施する「J リーグ環境教育授業」の先生役として、横浜 FC C.R.O（クラブリレーションズオフィサー） の内田 智也が認定されましたのでお知らせします。

授業は 2025 年 10 月下旬より開催を希望するＪクラブのホームタウンで順次実施し、2026 年 6 月までに 40～50 回程度の実施を予定しています。

先生役となる「Ｊリーグ気候アクションアンバサダー」は、「Ｊリーグ環境教育授業」を担当するだけではなく、各クラブが取り組む気候アクションや、環境問題にかかわる取り組みのアイコン役となって活動する予定です。また、アニメ「FUTURE KID TAKARA」にも出演したＪリーグ特任理事の小野 伸二さん、中村 憲剛さん、内田 篤人さんも「Ｊリーグ気候アクションアンバサダー」として活動する予定です。

Ｊリーグは、この「Ｊリーグ環境教育授業」を通じて直接子どもたちに働きかけることで、気候変動に対して「意識」が変わり、気候変動対策を意識した「行動」が当たり前になる社会を目指していきます。

「J リーグ環境教育授業」概要

・実施目的子ども達が気候変動の現状や原因を学び、環境問題を「自分ごと」にしてもらい、身近な行動変容につなげる機会を創出する。

・ 将来の気候アクションを担う人材育成の第一歩とする。

・気候アクションの認知を広げ、気候アクションを応援してくれる人々を増やす。

実施内容

・Ｊリーグが気候アクションの一環として協賛・制作協力している、ショートアニメーション・シリーズ「FUTURE KID TAKARA（フューチャーキッドタカラ）」を活用した環境教育授業。

・「Ｊリーグ気候アクションアンバサダー」であるＪリーグ現役選手／選手ＯＢが先生役をつとめ、アニメとオリジナルのワークシートを活用した約 45 分間の授業を実施する。

Ｊリーグ気候アクションアンバサダーについて

・ホームタウンで環境教育の推進役となり、気候アクションの重要性を伝えるアイコンとして活動。

・「Ｊリーグ環境教育授業」の先生役をつとめ、クラブが地域で実施する気候アクション、環境問題対策活動などに参加する。

・ 認定制度とし、Ｊリーグが定める所定の認定フローを経て認定される。

▷詳細はこちら(https://www.jleague.jp/news/article/32190/)から

横浜 FC C.R.O 内田 智也コメント

「気候アクションやサスティナブルな活動が難しいことではなくて、自分たちの身近にあるものから繋がっていくということをわかりやすく伝えていきたいです。気候アクションの啓発はもちろんのこと、スポーツやサッカーを通じて楽しみながら取り組めることが大切だと思うので、横浜 FC と一緒に活動することで相乗効果を感じてもらえる機会を増やしていきます。教育機関、企業、行政、スタジアムなどこれまで点で行っていた活動を線や面でクラブ全体やより多くのステークホルダーの皆様を巻き込みながら、大きな力に変えて社会全体で環境問題を「自分ごと」にしてもらえるよう責務を果たしていきたいと思います。」