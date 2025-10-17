大阪梅田のイベント「くまもとモン×大阪梅田ジャック」にくまモンの活動拠点「くまモンスクエア」が出張。開催を記念して『阪神タイガース×くまモン コラボ』グッズを限定発売！

日本コロムビア株式会社

熊本県と株式会社くまもとDMCは、「くまもとモン×大阪梅田ジャック」を11月1日(土)～11月30日(日)の期間、開催します。熊本地震や豪雨被害の復興支援の一つとして企画された「くまもとモン×大阪梅田ジャック」は、大阪梅田エリアの8つの百貨店・商業施設・ホテルとタッグを組み、熊本県の魅力を大阪の皆様に広く発信し、地域間の連携と交流を促進するため2022年から始まりました。今年は約150店舗で熊本県の美味しい食材を使った魅力的なグルメを味わえます。

また、本企画の一環として、阪神梅田本店1階食祭テラスで開催する企画「食いしん坊大使！くまモンのうまか熊本」（期間：11月12日(水)～11月17日(月)）に、くまモンの活動拠点「くまモンスクエア」の出張(出店)が決定。「くまもとモン×大阪梅田ジャック」開催を記念し、阪神タイガース球団様、阪神梅田本店様及び熊本県大阪事務所の協力の元、『阪神タイガース×くまモン コラボ』グッズの発売が決定。オリジナルデザインのマフラータオル、トートバック、アクリルキーホルダーの3種を阪神梅田本店1Fに出店する「出張！くまモンスクエア」ブースにて限定販売します。

(売上の一部を熊本復興のために熊本県に寄付します)

＜「くまもとモン×大阪梅田ジャック」概要＞

■実施期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)

■参加施設：〈百貨店〉阪急うめだ本店、阪神梅田本店、大丸梅田店

〈商業施設〉グランフロント大阪ショップ&レストラン、阪急三番街、ルクア大阪、

エキマルシェ大阪

〈ホテル〉ホテルグランヴィア大阪

※今年度から新たに「エキマルシェ大阪」「ホテルグランヴィア大阪」が参加

■内容：約150店舗の飲食店・小売店で熊本県産の食材やお酒を使用した熊本特別メニューの提供・販 売を行います。また、参加施設で熊本の魅力が詰まった催し、各種キャンペーン、くまモングリーティングなどのイベントが盛りだくさんです。

■特設サイト： https://kumamotomon.com/2025/osaka/

＜コラボグッズ情報＞

◆くまもとモン×大阪梅田ジャック開催記念

『阪神タイガース×くまモン コラボ』マフラータオル

価格：\1,800(税込)

発売日：2025年11月12日(水)予定

※阪神梅田本店１階食祭テラス内「くまモンスクエアブース」にて限定発売

◆くまもとモン×大阪梅田ジャック開催記念

『阪神タイガース×くまモン コラボ』トートバック

価格：\2,000(税込)

発売日：2025年11月12日(水) 予定

※阪神梅田本店１階食祭テラス内「くまモンスクエアブース」にて限定発売

◆くまもとモン×大阪梅田ジャック開催記念

『阪神タイガース×くまモン コラボ』アクリルキーホルダー

価格：\600(税込)

発売日：2025年11月12日(水) 予定

※阪神梅田本店１階食祭テラス内「くまモンスクエアブース」にて限定発売

＜くまモンスクエア情報＞

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定期的にステージが行われている。

ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や県内屈指の観光スポットに成長。

2025年4月28日(月)に、来館者数400万人を達成。

【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】 10時から19時

【メールアドレス】 infokumamonsquare@gmail.com

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】

X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare