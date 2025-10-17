広島城バーチャルコンシェルジュのVTuber「鯉城舞歌」(CV.門脇実優菜)がデビュー曲をリリース！！

株式会社 中国放送

株式会社中国放送（広島市中区基町21-3）と株式会社5.ink（広島市中区紙屋町2-3-20）が共同でプロデュースする広島城バーチャルコンシェルジュ、VTuber鯉城舞歌(CV.門脇実優菜)が10月29日(水)にデビュー曲「じょうじょう！最城級の～Koi～」をリリースします。

VTuber鯉城舞歌

鯉城舞歌は、2025年3月に広島城一帯の魅力を伝える広島城バーチャルコンシェルジュとして活動を開始。YouTubeなどで広島城の情報を発信するだけでなく、キャラクターボイスを務める広島在住のシンガー門脇実優菜がリアル鯉城舞歌として2.5次元の活動も展開。各種イベントに登場し広島城をPRしています。

「じょうじょう！最城級の～Koi～」

デビュー曲となる「じょうじょう！最城級の～Koi～」は、アニメ・ゲーム音楽のヒットメーカーである篠崎あやとが作詞作曲を担当。

歌詞には、広島城バーチャルコンシェルジュならではの、歴史や広島城に関するワードが散りばめられた遊び心あふれる楽曲です。鯉城舞歌のキャラクターボイスを務める門脇実優菜が、明るくポップに歌い上げます。

ひろしまフードフェスティバルのステージに登場！

10月25日(土)・26日(日)の2日間、広島城一帯で開催される「ひろしまフードフェスティバル」のイベントステージに鯉城舞歌が登場！デビュー曲「じょうじょう！最城級の～Koi～」を披露して、CDを先行販売します！

楽曲概要

タイトル：「じょうじょう！最城級の～Koi～」

配信＆CD発売日：2025年10月29日(水)

CD販売価格：1,000円(税込)

収録楽曲

１．「じょうじょう！最城級の～Koi～」

（作詞作曲：篠崎あやと）

２．「小町ソング～下町日和～」

（作詞作曲：門脇実優菜／神宮寺さくら）

３．「じょうじょう！最城級の～Koi～ instrumental」

４．「小町ソング～下町日和～ instrumental」

※鯉城舞歌公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@rijyomaika