明日（１０月１８日）は国際ナマケモノデー☆本日から３日間イベントを開催中！

株式会社アワーズ「世界一ゆっくりなリボンカット」に挑戦するフタユビナマケモノのこども

明日（１０月１８日）は、国際ナマケモノデーです！

毎年１０月の第３土曜日を、「国際ナマケモノデー」と定め、ナマケモノが現状直面している現状を多くの方に知っていただき、ナマケモノの福祉と保全について考える日です。

パークではイベントを開催！

参加されているゲストの方にご協力いただき、ニンジンで作ったリボンでフタユビナマケモノのこどもが「世界一ゆっくりなリボンカット」に挑戦☆

お腹がすいていたのか、まっすぐリボンへ手を伸ばし、あっという間にパクリ♪

その後もおいしそうに食べていました！

飼育スタッフ手作りの特製プレート

そして、大好物のリンゴとニンジン、ハクサイで作った特製プレートをプレゼント。

星やハートに型取ったリンゴやニンジンをおいしそうに食べてくれました♪

さらにゲストの皆様参加型のクイズを実施し、ナマケモノの種類や生態についてトークしました☆

本イベントをきっかけに、「のんびりな」だけでない知られざるナマケモノの魅力を知っていただけたら嬉しいです☆彡

イベントは明日、明後日も実施いたします。また、明日は営業終了後にライブ配信も予定しております。

ぜひご参加ください♪

【国際ナマケモノデー２０２５特別イベントについて】

・実施日

２０２５年１０月１７日（金）～１９日（日）

・実施場所

１０月１７日（金）、１９日（日） ふれあいの里１階

１０月１８日（土） ふれあいの里屋外 ※雨天時：ふれあい広場「鳥の楽園」

・実施時間

午前１０時１５分～午前１０時３０分（約１５分間）

・料金

無料

※別途入園料金・駐車場料金が必要です。

＜公式Insragramライブ配信＞

・配信日時

２０２５年１０月１８日（土）

午後５時００分～午後５時１０分（約１０分間）

・内容

フタユビナマケモノへ「特製プレート」をプレゼント＆飼育スタッフによるトーク