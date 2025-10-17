【CHAMが現実に！「愛の天使」8cm シングルリリース＆リリースイベント開催】今 敏監督『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 11月21日（金）より全国上映！ 特別コレクション 第1弾発表
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、11月21日（金）より1週間限定で全国リバイバル上映することが決定した『PERFECT BLUE』4Kリマスター版。
『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』などで世界を魅了したアニメーション映画監督・今 敏。長編監督デビュー作として日本では1998年に公開され、国内外において熱狂的な支持を集めたサイコサスペンスの傑作『PERFECT BLUE』が、期間限定で全国のスクリーンに帰ってきます。
（※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによっては、2K上映となる場合があります。）
【PERFECT BLUE × Filmarks Culture Wear CHAM＜愛の天使＞リリースイベント 決定！】
全国リバイバル上映を記念し、Filmarksのアパレルライン「Filmarks Culture Wear」と、今 敏監督の名作『PERFECT BLUE』によるコラボレーションが実現！「虚構と現実」という作品のテーマを再解釈し、ウェアにとどまらず、多様なプロダクトを含む特別コレクションとして展開します。
情報解禁 第1弾として『CHAMの推し活アイテム』3種がラインナップ！また、特別アイテムがいち早く手に入るポップアップショップ【CHAM≪愛の天使≫リリースイベント】も開催決定！
主人公・霧越未麻が所属するCHAM「愛の天使」リリース日は11月19日。
劇中の設定に合わせてシングルをリリースし、東急プラザ原宿「ハラカド」３階 れもんらいふオフィス内特設会場にて、リリースとリバイバル上映を祝う≪リリースイベント≫としてポップアップショップを開催！！
期間中は、CHAM『愛の天使』8cm CDをはじめ関連アイテムをいち早く手に入れることができます。
詳細は下記の【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 上映記念 特別コレクション】をご覧ください。
CHAMとは
「CHAM」は『PERFECT BLUE』劇中に登場する女性3人組のアイドルグループ。CHAMに所属する主人公・霧越未麻はミニライブの最後に突如グループ脱退を宣言、女優への転身を図るがーー。
【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 上映記念 特別コレクション 販売概要】
・劇場販売（一部劇場は除く）
11/21（金）より各上映劇場にて販売スタート
※一部商品のみの販売となります。販売商品リスト等の詳細は後日発表予定。
※販売劇場リストは後日発表予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://x.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。
・オンライン販売
11/26（水）12:00よりFilmarks Storeにて販売スタート
https://store.filmarks.com/
・CHAM≪愛の天使≫リリースイベント（ポップアップショップ）
11/19（水）から11/25（火）までの1週間、原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス内特設会場にて開催
※一部商品のみの販売となります。販売商品リスト等の詳細は後日発表予定。
【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 上映記念 特別コレクション】
■第1弾『CHAMの推し活アイテム』3種
CHAM「愛の天使」8cm シングル
CHAM「愛の天使」8cmシングルCD
収録曲：
1. 愛の天使
2. 想い出に抱かれて今は
劇中でのリリース日・11月19日に、CHAMのシングル『愛の天使』を本当にリリース。作品冒頭のステージシーンや物語の緊迫した場面でも印象的に流れる、“PERFECT BLUE”を象徴する1曲です。
カップリングには、脱退を報告した後に主人公の未麻が歌う切ないナンバー「想い出に抱かれて今は」を収録。当時の時代背景を再現した8cmシングル仕様で、90年代の空気感をそのままお届けします。映画ファンはもちろん、音楽ファンにも手に取ってほしいアイテムです。
価格：\1,650（税込）
※Filmarks Store（オンライン）とポップアップストアにて販売
※シングルとして初めての発売。サウンドトラック（アルバム形態）の1曲としては発売中。
CHAM アクリルスタンド
CHAMのメンバーのアクリルスタンド。
ステージに立つ3人をそのまま切り取ったデザインで、デスクや棚に飾れば、いつでも彼女たちがそばにいるような気分に。推し活としてはもちろん、作品世界を象徴するコレクションアイテムとしても楽しめる一品です。
価格：\1,430（税込）
※一部上映劇場、ポップアップストア、Filmarks Store（オンライン）にて販売
CHAM 缶バッジ
CHAMの3人ショット、未麻のソロショット、そして作品ロゴをデザインした缶バッジ3種セット。バッグやジャケットにワンポイントでつけたり、そのまま部屋に飾っても楽しめるアイテムです。
価格：\1,210（税込）
※一部上映劇場、ポップアップストア、Filmarks Store（オンライン）にて販売
【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 予告編】
https://youtu.be/ajo8ToWYYZA(https://youtu.be/ajo8ToWYYZA)
【『PERFECT BLUE』公開情報】
『PERFECT BLUE』4Kリマスター版
公開日：2025年11月21日（金）より1週間限定上映
公開劇場：60館
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://x.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
提供：マッドハウス
配給：Filmarks
レイティング：R15+
追加劇場
［東京］シアターギルド代官山（12/5～）
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（日程未定）
［大阪］Theater Aimyou(シアターエミュ)（11/29～）
劇場一覧
［北海道］札幌シネマフロンティア
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ新利府
［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ川口、川越スカラ座（11/22～）、イオンシネマ春日部
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（11/22～）、イオンシネマ市川妙典
［東京］新宿ピカデリー、シネ・リーブル池袋、MOVIX亀有、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺、シアターギルド代官山（12/5～）
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎
［新潟］高田世界館
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（日程未定）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］イオンシネマ津南
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、Theater Aimyou(シアターエミュ) （11/29～）
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］イオンシネマ広島西風新都
［福岡］KBCシネマ、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉
［福岡］イオンシネマ大野城
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
【『PERFECT BLUE』作品情報】
1998年／日本／81分
https://filmarks.com/movies/13580
監督：今 敏
キャラクター原案：江口寿史
キャラクターデザイン：濱洲英喜、今 敏
原作：竹内義和
脚本：村井さだゆき
企画協力：大友克洋 、樋口敏雄 、内藤 篤（内藤・清水法律事務所）
制作：マッドハウス、オニロ
出演：岩男潤子、松本梨香、辻 親八、大倉正章、新山志保、古川恵実子 ほか
＜あらすじ＞
「あなた、誰なの？」
アイドル歌手から女優への転身を図る霧越未麻は、ドラマで大胆なレイプ・シーンに挑戦し、ヌード写真集も出版。世間の注目を集めるものの、アイドル時代からの急激な変化にファン、マネージャー、そして未麻自身も戸惑いを覚える。やがて、未麻の周囲にはストーカーの影が忍び寄り、脚本家やカメラマンが惨殺されていく。
「あたしが殺したの!?」ドラマで演じる役に浸食されるかのように自身の二重人格を疑う未麻。
そんな彼女の前に「卒業」したはずの「もうひとりの未麻」が出現する。
【Filmarks Culture Wearとは】
Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」
映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、
その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。
「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。
それは単なるTシャツではなく、アイデンティティの証明。
好きな作品を「着る」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。
【Filmarksリバイバルとは】
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。
・Filmarksリバイバル上映
X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）
オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)