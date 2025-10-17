【KNTV】2025年12月は甘くて温かいヒーリングドラマ『私たちのチョコレートな時間』ほか話題のドラマがぞくぞく！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN （本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 12月は、話題のドラマをお届けします。ソ・ジュヨン主演の甘くて温かいヒーリングドラマ『私たちのチョコレートな時間』を日本初放送、イ・ジェフンが“伝説の交渉人”を演じる『交渉の技術』、KNTVでシーズン1を放送した『カジノ』、『刑事ロク 最後の心理戦』のシーズン2をTV初放送することを決定いたしました。

KNTVの12月は、冬にぴったりの心温まるドラマを日本初放送いたします。『浪漫ドクターキムサブ』のソ・ジュヨンが主演を務める本作は、チョコレート会社で働く3人組とチョコレート工房を営むオーナーが、究極のバレンタインチョコレート作りに挑戦する甘くて温かいヒーリングドラマです。『私たちのチョコレートな時間』は12月19日(金)2話連続放送です。どうぞお楽しみに。

続いて話題の骨太ドラマを3本お届けいたします。まずは、イ・ジェフン主演“伝説の交渉人”と呼ばれる大企業のM＆A専門家とそのチームの活躍を描いた社会派サスペンスドラマ『交渉の技術』。イ・ジェフンは目を引く白髪スタイルで、経営危機に陥った企業の再建を託された“伝説の交渉人”ユン・ジュノを演じています。日本を舞台に描かれるエピソードには、青木崇高、宮内ひとみがゲスト出演、済州島出張の回ではクォン・ユリ（少女時代）など、特別出演のキャストもみどころです。12月20日(土)スタート、どうぞお見逃しなく。

そして、今年KNTVでシーズン1を放送した話題作の待望のシーズン2がスタート！チェ・ミンシク主演！「カジノ王」になる伝説の男の波乱万丈な人生を描くクライム超大作『カジノ』。フィリピンのカジノ王としてのし上がっていく様子を描いたシーズン1に続き、シーズン2では、カジノに救われ、カジノによってその身を滅ぼしたチャ・ムシクに様々な危機が訪れます。人生を賭けた死闘が再び始まります。12月14日(日)スタートです。

イ・ソンミン演じるベテラン刑事が帰ってくる！殺人容疑をかけられた刑事が、正体不明の脅迫者“友”を追い詰める極上刑事サスペンス『刑事ロク 最後の心理戦』！シーズン１で推理劇を繰り広げた“友”の失踪から1年半が経過し、警察の女性・青少年課に異動した刑事テクロク（イ・ソンミン） 。しかし、謎の爆発事故が発生。嘘と陰謀にまみれた事件の解決へ全力で挑みます。12月9日(火)から放送スタートです。どうぞお見逃しなく。

今年の9月28日(日)に韓国で開催された『2025 KEYLAND : Uncanny Valley』ソウル公演の模様を12月28日(日)字幕版でTV初放送！去年開催されたKEYLANDのアンコールコンサート以来、1年ぶりの開催となったソロステージ。「Uncanny Valley」をテーマに、躍動感溢れるバンド演奏にKEYの個性的な音楽の世界が重なった完成度の高い“アートパフォーマンス”は必見です。

最後におすすめのバラエティをご紹介します。映画『サニー 永遠の仲間たち』の出演者が14年ぶりに再集結！スタジオで近況や撮影当時の様子を語り、また、カン・ソラ、キム・ボミ、キム・ミニョンと旅行ガイド兼映画の大ファンというイ・ウンジの4人が中国の広西省（こうせいしょう）へ！豊かな自然と多様な文化に触れながら、美味しいものを食べたり、観光地を回ったりと4人の意外な素顔に出会えるリアル旅バラエティ『アイム・サニー・サンキュー』は12月4日(木)から日本初放送スタート。同日放送される映画と共にお楽しみください。

12月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『私たちのチョコレートな時間』

放送日時 12月19日（金）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか 日本初放送

出演者 ソ・ジュヨン、チェ・ウォニョン、コン・ソンハ、ソン・ジホほか

話数 全2回

■『交渉の技術』

放送日時 12月20日（土）スタート 毎週（土）午後8：00～10：15 (3話連続) TV初放送

出演者 イ・ジェフン、キム・デミョン、ソン・ドンイル、チャン・ヒョンソン、アン・ヒョンホ、チャ・ガンユンほか

話数 全24話

■『カジノ』シーズン２

放送日時 12月14日（日）スタート 毎週（日）午後8：00～10：30 (2話連続)ほか TV初放送

出演者 チェ・ミンシク、ソン・ソック、イ・ドンフィ、ホン・ギジュン、ホ・ソンテほか

話数 全8回

■『刑事ロク 最後の心理戦』シーズン２

放送日時 12月9日（火）スタート 毎週（火）午後8：00～10：30 (2話連続)ほか TV初放送

出演者 イ・ソンミン、キョン・スジン、イ・ハクジュ、チョン・ジニョン、キム・シンロクほか

話数 全8回

■『2025 KEYLAND : Uncanny Valley＜字幕版＞』

放送日時 12月28日（日）午後10：30～深夜1：00 TV初放送

出演者 KEY（SHINee）

話数 全1回

■『アイム・サニー・サンキュー』

放送日時 12月4日（木）スタート 毎週（木）午後10：30～深夜0：15 ほか 日本初放送

出演者 カン・ソラ、キム・ボミ、キム・ミニョン、イ・ウンジほか

話数 全6回

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

