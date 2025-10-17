Little Glee Monster × UP-T 自分だけのリトグリTシャツが作れるスタンプショップオープン！

丸井織物株式会社

Little Glee MonsterとUP-Tのコラボレーションが決定！

メンバーが今回のコラボのために描き下ろしたオリジナルイラストが、スタンプとして登場します。

ファンの皆さまは、お好きなスタンプを自由に選んで配置することで、世界に一つだけの“リトグリTシャツ”を作ることが可能です。

メンバーそれぞれの個性が詰まったイラストを組み合わせ、自分だけのデザインを楽しめる特別な企画となっております。

Little Glee Monsterの魅力と、UP-Tの「誰でもオリジナルTシャツをつくれる」サービスが融合した今回のコラボ。

音楽のように自由でカラフルなTシャツを、この機会にぜひ体験してください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/littlegleemonster

【スタンプ紹介】

【スタンプツールの使用方法】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用