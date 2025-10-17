「ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会」10月18日開幕【報知新聞社】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）主催の「ゼット杯第55回日本少年野球関西秋季大会」が10月18日に開幕します。公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）関西ブロックの中学生の部24チーム、小学生の部18チームが出場。決勝戦は11月2日に行われます。

前年大会・小学生の部で優勝した堺中央ボーイズ前年大会・中学生の部で優勝した京田辺ボーイズ<大会要項>

主催 (公財)日本少年野球連盟、報知新聞社

主管 (公財)日本少年野球連盟関西ブロック

後援 大阪府 大阪府教育委員会 大阪市 大阪市教育委員会 兵庫県 淡路市 淡路市教育委員会 読売新聞社 読売テレビ

特別協賛 ゼット株式会社

協賛 株式会社日本トリム

スポーツ報知大阪版（関西地域、および山口県を除く中四国地域など）では毎週水・金曜日にボーイズリーグを特集した紙面を掲載しています。なお、関西秋季大会は大会期間中、開催日翌日に大阪版で掲載する予定です。未来のスターたちの原点であるボーイズリーグにご注目ください。

■日本少年野球連盟ホームページ https://www.boysleague-jp.org/

■スポーツ報知WEBサイト https://hochi.news/



【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp