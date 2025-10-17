9頭身×Gカップ！アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」の絶対的エース 後藤まつりさんが待望のファースト写真集を発売。

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバーの後藤まつりさんのファースト写真集『後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。』を、10月24日（金）より発売致します。

『後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。』カバー（撮影：野澤亘伸）

日夜、ライブに大忙しのアイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」に所属、9頭身のキュートすぎる小顔と笑顔が印象的な人気者、知る人ぞ知る最強ポテンシャルのアイドル・後藤まつりさんが「えっ、ここまで大胆に！」とファンを驚かせるファースト写真集を発売！

最強ポテンシャルの理由は、ページを開けば一目瞭然。可愛さ爆発のルックスだけでなく、ビキニやドレスからはみ出さんばかりのＧカップ、誰もがうらやむＳ字カーブを描くキュッと締まったクビレ、そして「こんなにセクシーだったの？」とスタッフをうならせたスーパーヒップ。

「今後はグラビアアイドルも目指したい」という彼女に、天が二物も三物も与えたことを容易に納得していただけると思います。

その次世代グラドルクイーン有力候補を華やかに演出したのが、海パンカメラマンでおなじみの野澤亘伸氏。沖縄の日差しの下、野澤氏のグイグイ攻めるカメラワークに見事に応え、イメージDVDでは封印されていたTバックシーンも披露。さらにはGカップ美乳を包んでいたビキニまで外して‥‥。

ファンならずとも「まちゅ（愛称）が頑張った」と絶賛必至の一冊。ファーストにして頂点か、それともこれは「はじまり」に過ぎないのか。

アイドル写真集の斜め上をいく、見どころしか無い全112ページに乞うご期待！

発売記念イベント開催！

『後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。』の発売を記念して、後藤さんからサイン入り写真集や生写真を受け取れるお渡し会を、秋葉原の書店「書泉ブックタワー」にて開催いたします。

[開催日時]11月2日（日） 12:30～

[会場] 秋葉原・書泉ブックタワー(https://www.shosen.co.jp/tower/)

[住所] 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1(https://share.google/z1H5Y8TK1xEePHMpp)

参加方法等、イベントの詳細は、LivePocket 書泉イベントチケット販売ページよりご確認下さい。

https://t.livepocket.jp/e/8jc6b(https://t.livepocket.jp/e/8jc6b)

書中カット

書誌情報

目的地への移動中に見つけた海辺での夕暮れショット。抜けのいいハプニング的な場所でも迷うことなくチューブ水着へと変身。彼女の度胸のよさも写真集の“濃さ”をアップさせている。（撮影：野澤亘伸）撮影前は雨だったが、彼女がビキニに着替えた瞬間に晴れ間が。今回のロケではたびたびそんなことが‥‥。アイドルグループ名を地でいく晴れオンナぶりにカメラマンも脱帽。（撮影：野澤亘伸）本人のお気に入りだという「川」でのショットは、沖縄ロケらしからぬ内陸部の清流でゲリラ撮影。ここではファンもびっくりの見事なＴバック姿を披露しているが、写真集のカバーを外すとその全貌がわかるという構成になっている。（撮影：野澤亘伸）古民家ではそこに集う猫ちゃんたちと共演（？）。Ｇカップ全開のタンクトップ姿ではしゃぐ姿に、スタッフからは「目のやり場に困る」のひと言。（撮影：野澤亘伸）彼女のポテンシャルはルックス、スマイル、バストだけではない。豊満と断言していいヒップラインは今回の大きな見どころ。95cmの美しい迫力を堪能してほしい。（撮影：野澤亘伸）４WDを使っての野外ロケでは大胆なビキニ姿で天真爛漫ぶりを発揮。開放的なロケーションに後押されて、このシーンではついにビキニを外す展開に。イメージDVDでは見られなかったセクシーさもお見逃しなく！（撮影：野澤亘伸）

[商品名] 後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。

[発売日] 2025年10月24日（金）

[定価] 4,180円（税込）

[撮影] 野澤亘伸

[判型] A4判 オールカラー112ページ

[発売元] 株式会社 徳間書店

[徳間書店HP] https://www.tokuma.jp/book/b669085.html

[Amazon] https://amzn.asia/d/1Tv3Xy8

(https://amzn.asia/d/1Tv3Xy8)

後藤まつりさん人コメント

お待たせしました！念願の１st写真集です！

小さい頃に雑誌などをよく見ていて、実は芸能活動をする前から「撮られるお仕事っていいなー」って思ってました！そして、グラビアを始めてから、「写真集出したい！叶えたい！」って強く思うようになって、ついにそれが叶いました（嬉）（泣）

やっぱり、ずっと思ってたら願いは叶うんだって！！

写真集の一番のお気に入りは、川でのシーンかな～。でも、ネコちゃんと撮ったところもいいな～。でも、あの場面も良かったな～ってなってます。すべて素敵に撮っていただきました！

急遽、手持ち花火の場面も入れたり、写真集でしかできないことをやらせていただきました！

DVDや雑誌の撮影とはまた違って、表情とかポーズが難しかった～。今まで撮影会にたくさん出演してきたけど、学ぶことが多かったし、すっごく楽しく撮影ができました！でも、昔より大人の表情ができるようになったと写真集を見て感じたので“大人まちゅ”をたくさん見てほしいです！

この１st写真集には大人っぽい、子どもっぽい、いろんな私が詰め込まれてます！！皆さんのお気に入りの写真も教えてください！あと、この写真集には「見つけてまちゅ！」のシーンがあるので、ぜひ探して見てください！

皆さんのおかげで写真集が出せました（泣）本当にありがとう。セカンド写真集も撮ってもらえるようにこれからも頑張っていきます！！これからも、後藤まつりをよろしくお願い致します！

プロフィール

後藤まつり（ごとう・まつり）

千葉県出身。2002年7月29日生まれ。T161・B85・W63・H95。血液型Ａ。

9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバーとしてライブ、アイドルイベントに多数出演する傍ら、24年春からはグラビア活動を開始。まさに“小顔”なアイドル顔とのギャップ爆発のスリーサイズを武器に、約1年の間にイメージDVDを4作リリースしている。

今回のファースト写真集を機に、今後はさらにグラドル活動を活発化させる予定。

最新DVD「まつりに連れてって！」（ラインコミュニケーションズ）も12月10日に発売される。

趣味は「温泉と編み物」。特技は「片目だけ綺麗に瞑ること」。

X https://x.com/matsuriteruteru

Instagram https://www.instagram.com/matsuri_teruteru

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店PR窓口＞

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）