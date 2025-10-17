AZUL BY MOUSSYから映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の公開40周年を記念した特別コラボアイテムを発売！
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開する「AZUL BY MOUSSY(アズール バイ マウジー)」は、2025年に公開40周年を迎えた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とのコラボアイテム全6型を、10月17日(金)よりAZUL BY MOUSSYオフィシャルECサイト、SHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付を開始、10月20日(月)より同サイトにて先行発売、そして10月21日(火)に全国のAZUL BY MOUSSY店舗で発売いたします。
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の中で主人公「マーティ」が着用するジャケットや、象徴的なモチーフをデザインに落とし込んだ「AZUL BY MOUSSY」ならではのスペシャルコレクション。
映画の世界観をさりげなく感じられるグラフィックやディテールが散りばめられ、ファンにはたまらない仕上がりに。デイリーにも取り入れやすい洗練されたデザインで、世代を超えて楽しめるラインナップとなっています。
【発売詳細】
■2025年10月17日(金) 12:00～ 入荷連絡受付開始
■2025年10月20日(月) 12:00～ 先行発売開始
AZUL BY MOUSSY オフィシャルECサイト (https://azul-m.com/)
SHEL'TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/)
■2025年10月21日(火) 発売
AZUL BY MOUSSY 全店舗
【アイテム詳細】
Back to the Future | AZUL カラーフロッキープルオーバー
COLOR：BLK,GRY
SIZE：M,L
PRICE：\7,990(tax in)
Back to the Future | AZUL ”アインシュタイン”ニット
COLOR：PNK,NVY,GRY
SIZE：M,L
PRICE：\8,490(tax in)
Back to the Future | AZUL カラーフロッキーフーディー
COLOR：BLK,GRY
SIZE：M,L
PRICE：\8,490(tax in)
Back to the Future | AZUL MJFOXブルゾン
COLOR：柄BLK
SIZE：FREE
PRICE：\14,990(tax in)
Back to the Future | AZUL キャップ
COLOR：BLK,WHT
SIZE：FREE
PRICE：\5,490(tax in)
Back to the Future | AZUL 2WAYナップサック
COLOR：BLK,WHT
SIZE：FREE
PRICE：\5,490(tax in)
■「バック・トゥ・ザ・フューチャー」について
映画史にその名を刻む、アカデミー賞受賞監督ロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグの黄金タッグが生み出した、タイムトラベル映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。革新的なアイデアとユーモア、そして人間ドラマが絶妙に融合した不朽の名作として知られている。
1985年、高校生「マーティ・マクフライ(マイケル・J・フォックス)」は、発明家「ドク・ブラウン(クリストファー・ロイド)」の作ったタイムマシンに乗り込み、誤って1955年へ。そこで若き日の両親と出会い、過去の出来事を変えてしまったことで、自らの存在が危機にさらされてしまう--。
公開から40年を迎えた今もなお、その斬新なビジュアルや心躍る音楽、スピード感あふれるストーリー展開は色褪せることなく、世代を超えて観る者の心を掴み続けている。
(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
“AZUL BY MOUSSY” BRAND CONCEPT
「OUR NU STANDARD」
いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。
■AZUL BY MOUSSY オフィシャルECサイト (https://azul-m.com/)
■AZUL BY MOUSSY Instagram (https://www.instagram.com/azulbymoussy_official/)
■AZUL BY MOUSSY X (https://twitter.com/azul_by_moussy)
■AZUL BY MOUSSY Facebook (https://www.facebook.com/azul.official/)
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
・ 創業： 2000 年 3 月
・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS